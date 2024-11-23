Звезду фильма «Девчата» Светлану Дружинину экстренно госпитализировали

Светлана Дружинина (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
Звезда фильма «Девчата» Светлана Дружинина экстренно госпитализирована в одну из столичных больниц. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации канала, ей назначена срочная противоопухолевая терапия после перенесённого бронхита. Отмечается, что у знаменитой актрисы онкологическое заболевание лёгкого, по этой причине любая простуда может стать смертельно опасной.
В конце лета этого года Дружинина попала в больницу с пневмонией.
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