Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Звезду фильма «Девчата» Светлану Дружинину экстренно госпитализировали

Звезду фильма «Девчата» Светлану Дружинину экстренно госпитализировали

SHOT: Звезду фильма «Девчата» Светлану Дружинину экстренно госпитализировали
Светлана Дружинина (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Светлана Дружинина (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Звезда фильма «Девчата» Светлана Дружинина экстренно госпитализирована в одну из столичных больниц. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.


Согласно информации канала, ей назначена срочная противоопухолевая терапия после перенесённого бронхита. Отмечается, что у знаменитой актрисы онкологическое заболевание лёгкого, по этой причине любая простуда может стать смертельно опасной.

В конце лета этого года Дружинина попала в больницу с пневмонией.

Читайте также:

Любовь Успенская включила в райдер свою дочь и увеличила гонорар до 4 млн

Молодая вдова гладила руки: как прошла церемония прощания с экс-солистом «На-На» Левкиным и почему не приехал Бари Алибасов

Подарок Лужкова уйдет с молотка: Ротару в очередной раз плюнула в душу россиянам
#актриса
#кино
#больница
#госпитализация
#врачи
#рак