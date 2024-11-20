Подарок Лужкова уйдет с молотка: Ротару в очередной раз плюнула в душу россиянам

София Ротару (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
Подарок от мэра
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков многим делал дорогие подарки, София Ротару не стала исключением. Ей он подарил трехкомнатную квартиру на Зоологической улице. Приблизительная стоимость недвижимости оценивается в 90 миллионов рублей. Последний раз певица была в московской квартире в 2021 году, когда снималась в новогодних программах для российского ТВ.
Бесхозная недвижимость
После отъезда в Киев София Ротару переложила ответственность за квартиру и оплату коммунальных платежей на прислугу. В квартире никто не живет и, как оказалось, возвращаться не собираться. Первое объявление о продаже квартиры появилось еще в октябре этого года. Тогда квартиру выставили по цене 70 миллионов. Но желающих жить в этих апартаментах не нашлось и цену уже снизили до 65 миллионов. Фактически квартира в историческом центре Москвы радом с зоопарком продается за бесценок.
Желающие посмотреть есть, а удастся ли продать?
Фото: iStock/LENblR
Журналисты утверждают, что желающие увидеть квартиру певицы выстроились в очередь, но есть нюанс. Потенциальный покупатель рискует соглашаясь на сделку. Юрист Алексей Гудас разъяснил ситуацию KP.RU. По его словам, если появятся потенциальные покупатели, артистке не потребуется приезжать в Россию. Однако новый владелец может не получить ни денег, ни имущества, если в процессе сделки Ротару будет признана нежелательным лицом в стране.
«Чтобы подстраховаться, она может сначала продать квартиру третьему лицу. Если все пройдет успешно, это третье лицо потом без проблем реализует ее покупателю. Доставить деньги Ротару в Италию тоже не проблема. Необязательно везти их наличными через границу. Можно сделать ей перевод через китайский банк или воспользоваться услугами конторы, которая переведет кеш в криптовалюту. Сейчас все так делают», — пояснил Алексей Гудас корреспонденту KP.RU.
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