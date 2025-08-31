«Нужен муж, который тебя понимает»: Любовь Успенская сомневается в избраннике дочери, который погряз в долгах

31 августа 2025, 03:49

Успенская критично высказалась об избраннике дочери, который на девять лет ее моложе

Любовь Успенская с дочерью Татьяной (Фото: Instagram* @uspenskayalubov_official)

Певица Любовь Успенская выразила сомнения в том, подходящего ли возлюбленного выбрала себе ее дочь Татьяна Плаксина. Девушка уже несколько месяцев встречается с Никитой Плотниковым, который на девять лет ее моложе. Своими мыслями об отношениях дочки Успенская поделилась с «Пятым каналом» за кулисами шоу в концертном зале «Москва».





По мнению Успенской, избранник не соответствует уровню ее дочери, хотя певица и не планирует вмешиваться в их отношения.





«На самом деле мне кажется, что он не тянет на Таню. Я смотрю — Таня растет, Таня что-то делает… Ну, я не знаю, пусть, это ее выбор», — объяснила корреспонденту 5-tv.ru артистка.

Татьяна Плаксина (Фото: Instagram* @pacha_tati)



«Я лично всегда хотела, чтобы со мной был человек, который в музыке понимает. (...) Надо любить и быть любимой, чтобы тебя понимали и были с тобой на одной волне», — перечислила свои критерии для хороших отношений звезда.