«Нужен муж, который тебя понимает»: Любовь Успенская сомневается в избраннике дочери, который погряз в долгах
Успенская критично высказалась об избраннике дочери, который на девять лет ее моложе
Певица Любовь Успенская выразила сомнения в том, подходящего ли возлюбленного выбрала себе ее дочь Татьяна Плаксина. Девушка уже несколько месяцев встречается с Никитой Плотниковым, который на девять лет ее моложе. Своими мыслями об отношениях дочки Успенская поделилась с «Пятым каналом» за кулисами шоу в концертном зале «Москва».
По мнению Успенской, избранник не соответствует уровню ее дочери, хотя певица и не планирует вмешиваться в их отношения.
«На самом деле мне кажется, что он не тянет на Таню. Я смотрю — Таня растет, Таня что-то делает… Ну, я не знаю, пусть, это ее выбор», — объяснила корреспонденту 5-tv.ru артистка.В материале «Пятого канала» уточняется, что у молодого Плотникова имеются финансовые проблемы. В 2020 году Никита выполнил некачественный ремонт квартиры, что привело к судебным разбирательствам из-за жалоб заказчика. В результате разборок за возлюбленным 35-летней Плаксиной осталась задолженность в 500 тысяч рублей из 1,2 миллиона присужденных к выплате.
Успенская не дала подробного комментария относительно мнения по долговой ситуации Никиты. С ее точки зрения, это его личные дела, которые ее не касаются. Певица уточнила, что молодой человек кажется ей неплохим, однако очень сильно отличается от Татьяны. Она натура более творческая, у нее несколько иные интересы.
«Я лично всегда хотела, чтобы со мной был человек, который в музыке понимает. (...) Надо любить и быть любимой, чтобы тебя понимали и были с тобой на одной волне», — перечислила свои критерии для хороших отношений звезда.Несмотря на сомнения в успехе отношений Никиты и Татьяны, Успенская отметила, что нашла общий язык с матерью молодого человека. Они виделись, хорошо поговорили.
На вопросы о возможной свадьбе дочери певица предпочла не отвечать.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская