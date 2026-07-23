Звезду нулевых нашли в психбольнице в России после каминг-аута* в США
Певца Оскара (настоящее имя — Шамиль Малкандуев), известного по хитам «Бег по острию ножа» и «Между мной и тобой», вывезли из США в Россию. Уже две недели он находится в Нальчике, где проходит лечение в психиатрической больнице, пишет телеграм-канал Baza.
Сначала знакомые 47-летнего артиста утверждали, что он вылетел из США в Турцию, где планирует жить с сестрой. Однако позже звезда нулевых нашелся в России — в психиатрической больнице Нальчика.
До этого Малкандуев переехал в Штаты, где совершил каминг-аут как трансгендерная женщина* и взял имя Скарлетт. После нескольких лет в Нью-Йорке у него начались трудности с финансами и психическим здоровьем. Сначала певец жил у друзей, а затем его заметили бродяжничающим на Брайтон-Бич.
Артисту не раз пытались помочь восстановить документы и снять квартиру, но он всегда сбегал, не получал пособия и снова оказывался на улице. Журналисты брали у него интервью, которые возмутили его родственников в Кабардино-Балкарии.
Также в Сети ходили слухи, что мужчина работал уличной проституткой в Нью-Йорке. Он перебрался из Брайтон-Бич в Квинс, где пытался завлечь прохожих, облачившись в красное платье с ярким макияжем*.
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