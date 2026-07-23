Звезду нулевых нашли в психбольнице в России после каминг-аута* в США

23 июля 2026, 09:50

Baza: певца Оскара вывезли из США в Нальчик для лечения в психбольнице

Шамиль Малкандуев (Фото: кадр из клипа «Между мной и тобой»)

Певца Оскара (настоящее имя — Шамиль Малкандуев), известного по хитам «Бег по острию ножа» и «Между мной и тобой», вывезли из США в Россию. Уже две недели он находится в Нальчике, где проходит лечение в психиатрической больнице, пишет телеграм-канал Baza.