В Болгарии освободили россиянина Гречушкина, задержанного по делу о взрыве в Бейруте

20 марта 2026, 02:19

Фото: iStock/simpson33

Болгарские власти освободили россиянина Игоря Гречушкина, которого ранее задержали по делу о взрыве в порту Бейрута, в результате которого погибли более 200 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Екатерину Димитрову.





Арест Гречушкина провели в аэропорту болгарской столицы Софии 6 сентября 2025 года, куда мужчина прибыл с Кипра. Основанием для задержания стал запрос Интерпола, который выдал приказ об аресте ещё несколько лет назад.





«Игорь был освобожден», — подтвердила его адвокат Екатерина Димитрова.