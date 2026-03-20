В Болгарии освободили россиянина Гречушкина, задержанного по делу о взрыве в Бейруте
Болгарские власти освободили россиянина Игоря Гречушкина, которого ранее задержали по делу о взрыве в порту Бейрута, в результате которого погибли более 200 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Екатерину Димитрову.
Арест Гречушкина провели в аэропорту болгарской столицы Софии 6 сентября 2025 года, куда мужчина прибыл с Кипра. Основанием для задержания стал запрос Интерпола, который выдал приказ об аресте ещё несколько лет назад.
Россиянин владел судном, груз которого взорвался в порту Бейрута в 2020 году. Согласно официальной версии, которую озвучили власти, инцидент произошел из-за детонации 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, конфискованной в 2014 году с сухогруза Rhosus и хранившейся на складе. Ущерб от взрыва оценивался в миллиарды долларов.
«Игорь был освобожден», — подтвердила его адвокат Екатерина Димитрова.Она уточнила, Гречушкин вышел на свободу ещё в конце января после успешной апелляции. Однако для выезда из страны потребовалось получить оригинал судебного решения и снять запрет на выезд, что заняло ещё одну-две недели.
