В Латвии возбудили дело о доведении до самоубийства бывшего мужа Седоковой

В Латвии завели дело о доведении до самоубийства баскетболиста Яниса Тиммы
В Латвии возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седоковой. Об этом сообщила РИА Новости адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова.
Напомним, что Тимма и Седокова были в браке с 2020 года, но в последние месяцы их отношения стали напряженными. Артистка описывала ситуацию словами «все сложно». Тело баскетболиста нашли в Москве в декабре 2024 года, примерно через неделю после официального развода Тиммы с певицей. Считается, что спортсмен свел счеты с жизнью, поскольку иные версии смерти не подтвердились.
«В Латвии принято решение о возбуждении уголовного дела по факту о доведении до самоубийства баскетболиста Яниса Тиммы. Со мной связывалось полицейское управление Латвии, просили меня поделиться всеми документами и доказательствами, которые я за продолжительный период времени собрала», — пояснила Гаврилова.Ранее она говорила, что судебные разбирательства с участием Седоковой должны послужить примером для других женщин. С ее точки зрения, осознание вреда потребительского отношения к мужчинам станет победой.
В четверг Хорошевский суд Москвы начал рассматривать иск семьи Тиммы о признании имущества, приобретенного на имя Анны Седоковой в период их брака, совместно нажитым. Родители Яниса и его несовершеннолетний сын от предыдущих отношений требуют взыскать с певицы по десять миллионов рублей на каждого. Сама артистка не согласна с иском.
Вчера представитель Седоковой Татьяна Стукалова прокомментировала состояние певицы на фоне судебных разбирательств с родственниками Яниса Тиммы. По ее словам, звездатяжело переживает происходящее.