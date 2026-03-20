В Латвии возбудили дело о доведении до самоубийства бывшего мужа Седоковой

20 марта 2026, 04:23

В Латвии завели дело о доведении до самоубийства баскетболиста Яниса Тиммы

Янис Тимма (Фото: Instagram* @janis.timma)

В Латвии возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седоковой. Об этом сообщила РИА Новости адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова.





Напомним, что Тимма и Седокова были в браке с 2020 года, но в последние месяцы их отношения стали напряженными. Артистка описывала ситуацию словами «все сложно». Тело баскетболиста нашли в Москве в декабре 2024 года, примерно через неделю после официального развода Тиммы с певицей. Считается, что спортсмен свел счеты с жизнью, поскольку иные версии смерти не подтвердились.





«В Латвии принято решение о возбуждении уголовного дела по факту о доведении до самоубийства баскетболиста Яниса Тиммы. Со мной связывалось полицейское управление Латвии, просили меня поделиться всеми документами и доказательствами, которые я за продолжительный период времени собрала», — пояснила Гаврилова.