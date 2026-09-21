Звезду сериала «Зимородок» задержали по делу о наркотиках
Турецкую актрису Афру Сарачоглу, известную по роли Сейран в сериале «Зимородок», задержали после прилета в аэропорт Стамбула. Об этом сообщает Habertürk.
По данным издания, актриса возвращалась из Франции. Сразу после прибытия ее передали сотрудникам жандармерии, после чего доставили в учебно-исследовательскую больницу Шишли Хамидие Этфаль для медицинского обследования.
Ранее прокуратура выдала ордера на задержание 24 человек в рамках двух связанных расследований, касающихся незаконного оборота и употребления запрещенных веществ. Помимо Сарачоглу, среди задержанных оказались актеры Арас Булут Ийнемли, сыгравший принца Баязида в сериале «Великолепный век», Мелис Сезен, Нильпери Шахинкая и Мелиса Шенолсун, рэпер Сейфуллах Сагыр (Sefo), бывший футболист Хасан Шаш и другие.
Позднее часть фигурантов отпустили. Несколько человек остались под стражей: двоих арестовали, а Шахинкая и Шаш освободили под судебный контроль.
Читайте также: