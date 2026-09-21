Звезду сериала «Зимородок» задержали по делу о наркотиках

21 сентября 2026, 21:10

Актрису Афру Сарачоглу задержали по делу о наркотиках в турецком Стамбуле

Афра Сарачоглу (Фото: кадр из сериала «Зимородок» (2022-2025)

Турецкую актрису Афру Сарачоглу, известную по роли Сейран в сериале «Зимородок», задержали после прилета в аэропорт Стамбула. Об этом сообщает Habertürk.