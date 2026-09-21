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Звезду сериала «Зимородок» задержали по делу о наркотиках

Актрису Афру Сарачоглу задержали по делу о наркотиках в турецком Стамбуле
Афра Сарачоглу (Фото: кадр из сериала «Зимородок» (2022-2025)

Турецкую актрису Афру Сарачоглу, известную по роли Сейран в сериале «Зимородок», задержали после прилета в аэропорт Стамбула. Об этом сообщает Habertürk.



По данным издания, актриса возвращалась из Франции. Сразу после прибытия ее передали сотрудникам жандармерии, после чего доставили в учебно-исследовательскую больницу Шишли Хамидие Этфаль для медицинского обследования.

Ранее прокуратура выдала ордера на задержание 24 человек в рамках двух связанных расследований, касающихся незаконного оборота и употребления запрещенных веществ. Помимо Сарачоглу, среди задержанных оказались актеры Арас Булут Ийнемли, сыгравший принца Баязида в сериале «Великолепный век», Мелис Сезен, Нильпери Шахинкая и Мелиса Шенолсун, рэпер Сейфуллах Сагыр (Sefo), бывший футболист Хасан Шаш и другие.

Позднее часть фигурантов отпустили. Несколько человек остались под стражей: двоих арестовали, а Шахинкая и Шаш освободили под судебный контроль.

Никита Кротов

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