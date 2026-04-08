Ханде Эрчел признали невиновной по делу о наркотиках

Анализы подтвердили отсутствие запрещённых веществ в организме у Ханде Эрчел
Ханде Эрчел (Фото: Instagram* / @handemiyy)

Турецкая актриса Ханде Эрчел была официально признана невиновной в рамках расследования, связанного с подозрениями в употреблении запрещённых веществ. Об этом сообщает XONEWS.



Результаты проведённых анализов крови и волос не выявили никаких следов наркотических веществ. Проверка проводилась по инициативе прокуратуры Стамбула в рамках масштабного дела.

Таким образом, все подозрения в отношении актрисы были сняты. История, ранее вызвавшая широкий резонанс в СМИ и среди поклонников, завершилась в её пользу.

Ранее Ханде Эрчел опровергла слухи о причастности к наркотикам, заявив, что никогда не употребляла запрещённые вещества и строго следит за своим здоровым образом жизни, что, по её словам, важно для профессии.

Софья Метелева

