Ханде Эрчел признали невиновной по делу о наркотиках
Турецкая актриса Ханде Эрчел была официально признана невиновной в рамках расследования, связанного с подозрениями в употреблении запрещённых веществ. Об этом сообщает XONEWS.
Результаты проведённых анализов крови и волос не выявили никаких следов наркотических веществ. Проверка проводилась по инициативе прокуратуры Стамбула в рамках масштабного дела.
Таким образом, все подозрения в отношении актрисы были сняты. История, ранее вызвавшая широкий резонанс в СМИ и среди поклонников, завершилась в её пользу.
Ранее Ханде Эрчел опровергла слухи о причастности к наркотикам, заявив, что никогда не употребляла запрещённые вещества и строго следит за своим здоровым образом жизни, что, по её словам, важно для профессии.
