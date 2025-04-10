Звёздный визажист Сердар Камбаров заявил, что Ирина Шейк с ним флиртовала

Сердар Комбаров (Фото: Telegram @serdarkambarov)
Звёздный визажист Сердар Камбаров уверен, что Ирина Шейк с ним флиртовала на гала-ужине косметического бренда d'Alba, амбассадором которого является модель.
По словам Комбарова, профессиональный фотограф Роман Иванов, который снимал Ирину Шейк на мероприятии, связался с визажистом и сообщил, что Ирина согласовала фото только с ним.
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«Доброе утро, вот это новости! Профессиональные фото Ирина согласовала только со мной, остальные — только групповые фото. Всё-таки это был флирт. Приятно, конечно», — написал Комбаров в соцсети.
Фото из Instagram* @serdar_kambarovРанее сообщалось, что Ирина Шейк отказалась сделать видео с визажистом Сердаром Комбаровым и передать привет его подписчикам, чем вызвала волну негатива среди фанатов визажиста.
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Элина Позднякова