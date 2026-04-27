Зятя иноагента Шаца* и экстремистки Лазаревой** разыскивают российские приставы из-за налоговых долгов
Зятя иноагента Михаила Шаца* и экстремистки Татьяны Лазаревой** разыскивают российские приставы из-за налоговых долгов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
27-летний Семен Шмелев и его супруга Софья Шац покинули Россию и переехали в Португалию в 2022 году. Однако Шмелев не закрыл свой ИП, который он зарегистрировал в 2020 году для торговли продуктами.
В результате за несколько лет накопились налоговые задолженности. Судебные приставы открыли два исполнительных производства на сумму более 120 тысяч рублей. Кроме того, на его счету еще один долг в размере 190 тысяч рублей. В декабре 2025 года Шмелев наконец-то закрыл ИП, но так и не предпринял никаких действий для погашения долгов, из-за чего российские приставы продолжают его разыскивать.
Но на этом проблемы семьи не заканчиваются. Михаил Шац* также оказался в числе должников. Он не может выплатить 46 тысяч рублей налогов, причитающихся с его ИП, который продолжает функционировать в России.
**Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга