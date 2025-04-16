10-летний мальчик погиб от взрыва мины-«колокольчика» в Белгородской области

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Десятилетний мальчик погиб в результате взрыва мины-«колокольчика» в Белгородской области. Об этом проинформировал в личном Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«Десятилетний мальчик поднял с земли мину-«колокольчик», и она взорвалась у него в руках. К большому горю, от полученных ранений ребенок погиб до приезда бригады скорой помощи», — сказано в публикации.
Трагедия произошла в Маломихайловке Шебекинского округа. Губернатор соболезнует семье погибшего ребенка, он призвал объяснить детям, чтобы они не поднимали с земли неизвестные предметы. Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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Никита Кротов