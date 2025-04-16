Минобороны: ПВО уничтожила семь БПЛА ВСУ в Ивановской области за полтора часа

Фото: istockphoto/Oleg Elkov
Семь украинских дронов за полтора часа в Ивановской области уничтожила российская противовоздушная оборона. Об этом доложили в МО РФ в среду, 16 апреля.
«Шестнадцатого апреля с 08:00 до 09:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ивановской области», — сказано в сводке оборонного ведомства.
Боевики ВСУ регулярно атакуют российские территории. В Минобороны России не единожды отмечали, что киевский режим нарушает мораторий на удары по энергетическим объектам. Москва подчеркивала, что Украина пользуется террористическими методами при ведении боевых действий.
Читайте также:
Политолог ответил, когда закончится СВО
Удар ВСУ по Ивановской области, прорыв обороны в Торецке, бои под Курском: последние новости СВО
В Киеве боевик ВСУ напал на девушку, которая слушала Меладзе
Никита Кротов