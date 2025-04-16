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«Фаер-шоу по всей Украине»: раскрыт возможный ответ РФ на нарушения Киевом моратория

Суконкин предрек Украине фаер-шоу за нарушения Киевом моратория на удары
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Россия готовится к удару возмездия после нарушения Киевом моратория, который истечет 18 апреля. Предположение об этом в беседе с журналистами высказал военный аналитик Алексей Суконкин. Таким образом он оценил слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который пообещал уточнить дату окончания моратория на удары по объектам энергетики.
«Исключительно пронзительная формулировка, намекающая на предстоящее фаер-шоу по всей Украине», — прокомментировал Суконкин.
Дмитрий Песков говорил о том, что Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий, если продолжатся нарушения со стороны Киева. Кроме того, по словам Пескова, все будет зависеть от Верховного главнокомандующего Владимира Путина.

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Покарябал грудь и порвал платье: Сергею Никоненко 84 года. Правда о советских секс-скандалах и презрение к релокантам
16 апреля 2025, 14:36

Сергей Никоненко (Фото: РИА Новости/ Кирилл Зыков)

Сергей Никоненко, актёр театра и кино, кинорежиссёр и сценарист, сегодня, 16 апреля, празднует свой 84-й день рождения. За свою долгую карьеру, охватывающую более пятидесяти лет, он стал не только народным артистом РСФСР, но и символом целой эпохи в отечественном кинематографе, сыграв более чем в 210 фильмах.
В последние годы его имя стало ассоциироваться не только с выдающимися ролями, но и с яркой общественной позицией. В роли активного сторонника специальной военной операции и критика тех, кто покинул страну. О жизни и творчестве артиста читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Сергей Никоненко (Фото: скриншот д/ф «Простой непростой Сергей Никоненко» ТК Культура)

Сергей Никоненко родился 16 апреля 1941 года в Москве в простой рабочей семье. До начала войны мама с младенцем покинула Москву и отправилась в деревню, где вскоре оказалась на оккупированной территории. Они провели более года в партизанском отряде, где женщина проявила невероятную стойкость, работая прачкой и поваром.

Отец мальчика в то время сражался на другом фронте. Когда война закончилась, семья воссоединилась и вернулась в свою довоенную коммунальную квартиру в Москве.

В школьные годы Сергей увлекся музыкой и активно участвовал в различных мероприятиях: концертах, конкурсах и спектаклях. Его любовь к искусству проявилась рано — уже в 13 лет он твердо решил стать артистом, что стало основой его будущей успешной карьеры.

На пути к славе


Сергей Никоненко (Фото: скриншот д/ф «Простой непростой Сергей Никоненко» ТК Культура)

В 1958 году, сразу после окончания школы, он стал студентом ВГИКа, где обучался на курсе, который вели Герасимов и Макарова.

«Я после школы рабочей молодежи сразу поступал в четыре театральных вуза Москвы. Особенно хотел учиться в «Щуке», потому что это театральное училище было в пяти минутах ходьбы от моего дома. Но меня никуда не брали! Так что последняя надежда оставалась на ВГИК, который в те годы был не таким престижным, как потом, да и находился очень далеко. На троллейбусе номер 2 я целый час добирался до ВГИКа, и тогда мне казалось, что это целая вечность. И вот тут мне повезло, поскольку я попал на курс к Сергею Герасимову и Тамаре Макаровой, которые уже в те годы были легендарными личностями. Когда я проучился у них всего два месяца, то понял, что должен быть благодарен тем четырем вузам, которые меня забраковали», — делился актер в одном из интервью.

В 1961 году Сергей Никоненко впервые появился на экранах в фильме «Сердце не прощает», где он исполнил роль Гриши Топилина.
На актерском образовании артист не остановился и, получив опыт работы на сцене, продолжил обучение на режиссёрском факультете ВГИКа и в 1971 году получил второй.

В послужном списке Сергея Никоненко более двухсот актёрских работ в кино и семнадцать режиссёрских работ. К половине из них он также написал сценарии. Среди самых ярких работ – главные роли в фильмах «Журналист», «Красная площадь», «Петрухина фамилия», «Пой песню, поэт», «Трын-трава», «Шестой», «Инспектор ГАИ», «Если можешь, прости», «Корабль пришельцев», «Парад планет», «Завтра была война», «Елки-палки!», «А поутру они проснулись», «Классик», «Охота жить».

Конфликты на съемках


Профессия актёра иногда бывает непростой из-за необходимости взаимодействовать с большим числом людей. Сергей Никоненко не стал исключением. Артист никогда не уходил со съёмочной площадки, что называется, «хлопнув дверью», но имел место в его жизни эпизод, когда артисту пришлось ударить режиссёра.

На съёмках картины «Земляки» режиссёр Валентин Виноградов начал капризничать. Съёмочный процесс откладывался, потому что режиссёр голодный, покормили, там ещё отговорки начались. Последней каплей стали слова режиссёра о том, что девочка на площадке ему понравилась и когда он наладит с ней отношения, тогда и продолжат снимать. На этом терпение Никоненко закончилось.

«Я администратору говорю: «Ну-ка подними его». Тот поднял. Я ему в печень — бах! «Ты вообще не имеешь морального права снимать такой материал шукшинский!» Я сам развел всю ту мизансцену с Владом Заманским, а Виноградову сказал: «Говори «мотор» и больше, гад, ни слова!» Он шепчет: «Мотор!» (Хохочет.) Хотя не без способностей был режиссер, но вот… Подонок!» — цитирует слова артиста на своем канале журналист Андрей Колобаев.

Стоит заметить, что неприязнь актёра к режиссёру была еще после съёмок, проходивших ранее в Нижнем Новгороде. Тогда Виноградов силой склонял к близости актрису Галю Ненашеву.

«Галя растрёпанная, рыдая, бежит с лестницы... Выяснилось, что он позвал ее на репетицию и начал приставать. Покарябал ей грудь, порвал платье, Галя еле вырвалась… Я еще тогда хотел его отлупить», — делился Никоненко с Колобаевым.

Актер об СВО


Сергей Никоненко (Фото: скриншот д/ф «Простой непростой Сергей Никоненко» ТК Культура)

После событий февраля 2022 Сергей Никоненко не просто выразил свою поддержку СВО, но и сообщил, что считал её необходимой с 2014 года, когда Украина начала наносить удары по Донбассу.

С началом специальной военной операции он не остался безучастным и оказывает поддержку российским военнослужащим, в том числе выступает с концертами в районах, близких к линии фронта.

Также стоит отметить, что Никоненко не стесняется высказываться про артистов, покинувших Россию в трудные времена.

«Те актеры, которые уехали из России, — это гнилушки. Иначе и не скажешь. Россия-то без них проживет. А вот они Россию потеряли навсегда», — цитирует артиста aif.ru.

«Убийца»: Сергей Никоненко отказался приглашать в свой спектакль Михаила Ефремова
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Как сейчас живет артист?


С 2014 года Никоненко является президентом Гильдии актёров кино России. Его вклад в общественную и культурную жизнь страны отмечен множеством наград, среди которых ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орден Александра Невского, орден Почёта и другие.

Несмотря на свои годы, Сергей Никоненко продолжает активно работать в кино и на телевидении. В последнее время его можно было увидеть в таких проектах, как «Годунов», «Доктор Рихтер», «Крымский мост. Сделано с любовью!» и «Мятеж». В 2024 году он стал частью актёрского состава сериала «Склифосовский», который выходит на телеканале «Россия-1».

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«Россия в долгу не останется»: Москва готовит ответный удар по энергообъектам Киева
Генерал Липовой: РФ нанесет ответный удар по энергетике Украины
16 апреля 2025, 14:02

Фото: iStock/BONDART

Россия готовится ответить на нарушения Киевом моратория на удары по объектам энергетики. Так считает Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой.
«Естественно, Россия не останется в долгу. За это время уже наверняка подготовлен ряд целей, которые ждут своего времени, чтобы по окончании установленных сроков Россия достойно ответила на все провокации, которые в это время делал киевский режим», — отметил Липовой в беседе с NEWS.ru.

По его словам, Владимир Зеленский продолжает атаки на российские энергообъекты, так как считает, что не заключал договор о временном прекращении атак. Он «бесится», что данная договорённость фактически была между РФ и США. Сам он заявлял, что ни с кем, ни о чем не договаривался.

Ранее военный аналитик Алексей Суконкин заявлял, что Россия готовится к удару возмездия после нарушения Киевом моратория, который истечет 18 апреля.

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В ГД анонсировали скорый ответ РФ на атаки БПЛА ВСУ
Депутат Журавлев: РФ очень скоро ответит на налеты БПЛА ВСУ
16 апреля 2025, 13:18

Фото: iStock/:Alex Kochev

Армия России очень скоро ответит Киеву на теракты, совершённые украинскими спецслужбами, и налёты беспилотников ВСУ на российские города. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Он напомнил, что ВСУ ежедневно наносят удары беспилотниками по российским регионам, украинские спецслужбы организовывают теракты в городах РФ. И делают они это не ради стремления быстрее завершить боевые действия, уверен Журавлев.

«Киевский режим действует исподтишка, пакостит по всем направлениям, чтобы потом, верещать на всю Европу: а нас за что? Конечно, есть за что, и, конечно, мы припомним им все, что взорвали, и я уверен, будет это очень скоро», — отметил депутат в беседе с NEWS.ru.

Напомним, в ночь на 15 апреля в российских регионах сбили 115 украинских беспилотников, 109 из них ликвидировали в Курской области.

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Стало известно откуда ВСУ запускали беспилотники для атаки на Ивановскую область
ВСУ запускали беспилотники для атаки на Ивановскую область из Сумской области
16 апреля 2025, 12:48

Фото: istockphoto/NiseriN

Боевики ВСУ запускали беспилотники для атаки на Ивановскую область из Сумской области. По предварительной информации, место запуска расположено в 40 километрах от российской границы.
По данным Shot, аппараты летели на расстоянии друг за другом, преодолев, примерно 850 километров. Дроны шли на высоте 2,5 тысячи метров, маршрут был вдоль областных границ.

Украинские беспилотники атаковали Ивановскую область утром, 16 апреля. Shot сообщал, что дроны ВСУ несли на себе боевую часть со взрывчаткой массой примерно 60 килограммов. Одна боевая часть не сдетонировала, позднее ее ликвидировали силовики. В МО РФ информировали, что за полтора часа в Ивановской области было сбито семь дронов противника.

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«Получил оценку от Дмитрия Пескова»: почему на самом деле Иван Ургант уехал из России? Критика Кадырова и миллионные гонорары
16 апреля 2025, 12:45

Иван Ургант (Фото: Instagram*@urgantcom)

Иван Ургант — известный российский телеведущий, актёр и шоумен, который завоевал любовь зрителей благодаря своему таланту и харизме. Его имя стало синонимом качественного юмора и интересных проектов.
Несмотря на это, артист вот уже несколько лет не появляется на телевидении, и сроки его возвращения по сей день остаются туманны. О жизни и творчестве знаменитого потомка актерской семьи читайте в материале «Радио 1».

Династия артистов


Иван Ургант появился на свет в городе на Неве 16 апреля 1978 года. Его дедушка, Лев Милиндер, был известным актёром Театра комедии в Санкт-Петербурге, а бабушку, Нину Ургант, знали и любили миллионы зрителей по фильму «Белорусский вокзал».

Родители мальчика были не менее популярными личностями. Его мама, Валерия Киселёва, и папа, Андрей Ургант, также были известными актёрами, которые выступали на сцене и снимались в кино.

Иван унаследовал от своего отца весьма звучную фамилию, которая явно указывает на его не совсем русские корни. Иван Ургант никогда не делал секрета из своего происхождения и открыто рассказывает журналистам, что он лишь наполовину русский, а на четверть – еврей и на столько же – эстонец. Благодаря своим еврейским корням, Иван Ургант имеет двойное гражданство – России и Израиля.

Ранние годы


Иван Ургант (Фото: Instagram*@urgantcom)

В годовалом возрасте у будущего артиста произошла семейная драма: его родители приняли решение расстаться. Заботу о мальчике взяла на себя бабушка, которую он ласково называл просто по имени, а иногда даже мамой.

Актерская среда сделала свое дело, в парне рано проснулся талант актера. Кроме этого, Ивана тянуло к музыке, впоследствии он освоил несколько музыкальных инструментов и закончил музыкальную школу.

Раздумий о профессии после завершения школы у юного Урганта не было, он поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Будучи студентом второго курса, артист начал играть в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова. Иван любил актёрскую профессию, но не испытывал удовлетворения от доходов, которые приносили ему театральные постановки.

Начало карьеры

Иван Ургант (Фото: Instagram*@urgantcom)

После академии артист начал поиски себя. Занимался музыкой и даже выпустил диск под названием «Звезда». Работал в ресторане, сначала простым, но очень артистичным официантом, а потом сделал ночную развлекательную программу для посетителей заведения. Тогда же в его жизни появилось радио. В 1999 году шутки озорного ведущего можно было услышать на «Супер-радио».

На радиоэфире Ургант не остановился и начал пробовать пробиться на ТВ. Так он перебрался в столицу, где начал свою работу на телеканале MTV. Затем он перешёл на «Россию 1», а в 2005 году его пригласил Первый канал. С этого момента его карьера пошла в гору. Он вёл такие программы, как «Смак», «Прожектор Перис Хилтон», «Большая разница» и «Стенка на стенку». А затем он стал ведущим собственного шоу «Вечерний Ургант».

Помимо этого Иван Ургант снимался в кино, самые известные его работы — «От 180 и выше», «Жесть», «Ёлки», «Выкрутасы».

Востребованный и очень дорогой


Иван Ургант добился желаемой цели и доходов, которые в разы больше обычных актеров. За работу на Первом канале артист получал порядка 20 миллионов в месяц. Востребованность в ведении корпоративов подняла ценник Урганта до внушительных 50 тысяч долларов за вечер.

Кроме этого, у шоумена было множество рекламных контрактов и собственный ресторан под названием «The Сад», который также приносил прибыль.

Ивана Урганта могут признать иноагентом в России
Ивана Урганта могут признать иноагентом в России

Почему Ургант пропал с экранов ТВ?


Иван Ургант (Фото: Instagram*@urgantcom)

После начала СВО Иван Ургант уехал в отпуск. Так звучала официальная версия. Только из отпуска артист не вернулся. Передачу «Вечерний Ургант» убрали из сетки телеэфира.

Весной 2022 года СМИ пестрили заголовками о высказываниях шоумена против начала спецоперации. Публика и многие известные люди разделились во мнениях по отношению к Урганту.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Ургант — большой патриот.

«Не нужно клеветать на людей и записывать их в пятую колонну», — заявил Песков.

В ответ на слова Пескова последовала критика от главы Чечни Рамзана Кадырова:

«Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг своей персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадет, вернуться обратно как ни в чем не бывало. Рабочая схема, используйте. Примерно так сделал Иван Ургант, за что получил недавно от Дмитрия Пескова оценку "большой патриот"».

В течение трёх лет Иван Ургант активно выступал с гастролями в разных странах, время от времени возвращаясь в Москву. В 2025 году у него запланированы концерты в Израиле, Армении, Грузии и Узбекистане. Вернётся ли он в Россию на постоянное место жительства и на телевидение, пока неизвестно.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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