«Фаер-шоу по всей Украине»: раскрыт возможный ответ РФ на нарушения Киевом моратория

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Россия готовится к удару возмездия после нарушения Киевом моратория, который истечет 18 апреля. Предположение об этом в беседе с журналистами высказал военный аналитик Алексей Суконкин. Таким образом он оценил слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который пообещал уточнить дату окончания моратория на удары по объектам энергетики.
«Исключительно пронзительная формулировка, намекающая на предстоящее фаер-шоу по всей Украине», — прокомментировал Суконкин.Дмитрий Песков говорил о том, что Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий, если продолжатся нарушения со стороны Киева. Кроме того, по словам Пескова, все будет зависеть от Верховного главнокомандующего Владимира Путина.
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Никита Кротов