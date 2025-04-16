Стало известно откуда ВСУ запускали беспилотники для атаки на Ивановскую область

Россия готовится к удару возмездия после нарушения Киевом моратория, который истечет 18 апреля. Предположение об этом в беседе с журналистами высказал военный аналитик Алексей Суконкин. Таким образом он оценил слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который пообещал уточнить дату окончания моратория на удары по объектам энергетики.