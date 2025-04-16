Стало известно откуда ВСУ запускали беспилотники для атаки на Ивановскую область

Фото: istockphoto/NiseriN
Боевики ВСУ запускали беспилотники для атаки на Ивановскую область из Сумской области. По предварительной информации, место запуска расположено в 40 километрах от российской границы.
По данным Shot, аппараты летели на расстоянии друг за другом, преодолев, примерно 850 километров. Дроны шли на высоте 2,5 тысячи метров, маршрут был вдоль областных границ.
Украинские беспилотники атаковали Ивановскую область утром, 16 апреля. Shot сообщал, что дроны ВСУ несли на себе боевую часть со взрывчаткой массой примерно 60 килограммов. Одна боевая часть не сдетонировала, позднее ее ликвидировали силовики. В МО РФ информировали, что за полтора часа в Ивановской области было сбито семь дронов противника.
Читайте также:
Политолог ответил, когда закончится СВО
Удар ВСУ по Ивановской области, прорыв обороны в Торецке, бои под Курском: последние новости СВО
ВСУ отступили на вторую линию обороны под Купянском
Украинские беспилотники атаковали Ивановскую область утром, 16 апреля. Shot сообщал, что дроны ВСУ несли на себе боевую часть со взрывчаткой массой примерно 60 килограммов. Одна боевая часть не сдетонировала, позднее ее ликвидировали силовики. В МО РФ информировали, что за полтора часа в Ивановской области было сбито семь дронов противника.
Читайте также:
Политолог ответил, когда закончится СВО
Удар ВСУ по Ивановской области, прорыв обороны в Торецке, бои под Курском: последние новости СВО
ВСУ отступили на вторую линию обороны под Купянском
Никита Кротов