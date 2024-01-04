10 января созовут Совет НАТО — Украина по просьбе Киева

https://radio1.ru/news/specoperaciya-na-ukraine/v-belom-dome-ne-gotovi-peredat-kievu-novuyu-voennuyu-pomosch-iz-za-kongressa/
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 10 января созовёт заседание Совета НАТО-Украина на уровне постпредов.
Это была просьба Киева, сообщает пресс-служба альянса. Заседание состоится в связи с ракетными обстрелами и атаками беспилотников украинской территории.
Ранее сообщалось, что Украине придётся принять все условия РФ, чтобы достичь мира. Об этом рассказал директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен.
Его статью опубликовал «Responsible Statecraf».
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Ранее сообщалось, что Украине придётся принять все условия РФ, чтобы достичь мира. Об этом рассказал директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен.
«Военный и экономический баланс в конфликте значительно сместился против Украины. Сложно представить, как теперь можно переломить эту тенденцию. Если мы будем ждать и дальше, условия, полученные в будущем, вероятно, будут намного хуже для Украины и намного унизительнее для Запада», — пишет Ливен. Его цитирует РИА Новости.Читайте также:
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Мария Фирсова