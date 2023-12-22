Российские военные взяли в плен трех украинских солдат на левом берегу Днепра

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Российские военные взяли в плен трех украинских солдат, которые высадились на левом берегу Днепра. Об этом заявил губернвтор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Трое украинских солдат приплыли на левый берег Днепра и сразу попали в плен к нашим бойцам. Этим ещё повезло - останутся живыми. Обычная участь таких вот горе-десантников - гибель от российского огня ради пиара главаря киевского режима», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он отметил, что у украинских военных есть единственная возможность выжить. Для этого им необходимо сдаться в плен к российской армии. Там им сохранят жизнь и помогут вернуться к семье.
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