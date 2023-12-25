Последние новости СВО: где установили контроль ВС РФ, куда отошли ВСУ

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Российские бойцы перешли в наступление на нескольких участках фронта. Противник, не имея успеха на линии боевого соприкосновения, продолжает наносить удары по гражданским объектам. Редакция «Радио 1» расскажет, где удалось перехватить инициативу ВС РФ, где пытаются удержать позиции ВСУ, невзирая на потери, и какие объекты военной инфраструктуры врага поразили российские военные.
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили скопление техники ВСУ под Красным Лиманом
Силами российской артиллерии была уничтожена техника противника на Краснолиманском направлении. Об этом пишет издание РИА Новости, ссылаясь на данные Минобороны РФ.
Стало известно о рекордных поставках вооружений для ВС РФ
Кроме того, артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили живую силу ВСУ. В ведомстве уточнили, что атака велась с использованием «Градов».
Тульские десантники сбили более десяти дронов ВСУ за неделю под Артёмовском
Подразделение тульских десантников уничтожило более десяти разведывательных беспилотников противника за прошедшую неделю. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.
Десантники-зенитчики ведут боевое дежурство по ПВО и прикрытию воинских частей на Артемовском участке фронта, пояснили в Минобороны РФ.
«Страна.ua»: В Одессе прогремели взрывы
Минувшей ночью в Одессе прогремела серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua». В настоящее время информации от официальных лиц страны не поступало.
Кроме того, взрывы раздались в Запорожской области. По словам главы областной военной администрации Юрия Малашко, несколько объектов инфраструктуры оказались разрушены.
Российские военные поразили на аэродроме норвежские и французские ЗРК ВСУ
ВС РФ нанесли удар по пусковым установкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS норвежского производства и французским Crotale-NG на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что в результате ударов, была поражена авиационная техника противника, боеприпасы, средства навигационного обеспечения.
ВСУ обстреляли школу в Донецке
Украинские боевики нанесли удар по школе в Донецке. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем телеграм-канале.
Из-за обстрела ВСУ повреждение получило остекление школы.
Информации о пострадавших нет.
Последние новости СВО
ВС РФ нанесли удар по аэродрому Староконстантинов, об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Кроме того, целью российских войск стала портовая инфраструктура Одесской области.
На линии боевого соприкосновения ВС РФ перешли в наступление на нескольких участках. На Купянском направлении российские бойцы расширили зону контроля и атакуют позиции врага, вынуждая его покинуть позиции.
Продвижение ВС РФ зафиксировано к северу от Бахмута. Также инициативу перехватили российские военные на высотах у населенного пункта Клещеевка.
Старший офицер ВСУ: Россия лишила Украину возможности производить оружие
Ожесточенные бои продолжаются у Авдеевского укрепрайона. На северном фланге ВС РФ смогли пройти к южной части Новокалиново.
В результате позиционных боев, которые длились несколько месяцев, под контроль российских бойцов перешел укрепрайон «Зверинец», расположенный на Южнодонецком направлении.
На берегу Днепра бои продолжаются. ВСУ пытаются удержать позиции, несмотря на значительные потери среди личного состава.
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Анастасия Крестьянова