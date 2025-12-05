11 помогавших ВСУ компаний национализировали в российском регионе

05 декабря 2025, 13:37

Развожаев: 11 помогавших ВСУ компаний национализировали в Севастополе

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

В Севастополе национализировали имущество 11 компаний, которые оказывали поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ) и украинской разведке. Об этом сообщил в телеграм губернатор Михаил Развозжаев.