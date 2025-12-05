11 помогавших ВСУ компаний национализировали в российском регионе
В Севастополе национализировали имущество 11 компаний, которые оказывали поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ) и украинской разведке. Об этом сообщил в телеграм губернатор Михаил Развозжаев.
По решению правительства региона, изъяли движимую и недвижимую собственность предприятий.
В перечне указали «СЕВСТАР ИСПС», «СЕВСТАР ИТ», «СЕВСТАР МТ», «ЛАНКОМ», «СЕВТЕЛЕКОМСЕРВИС», «ФРИНЕТ КРЫМ», «НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МИСТ"», а также индивидуальные предприниматели Тихова М.С. и Курбатова А.Н. Также меры затронули ООО «Цифровые инновации» и ООО «СПЕЦТЕХСЕРВИС».
Развозжаев отметил, что в ходе работы по выявлению имущества, принадлежащего ПАО «Севастопольгаз» и подлежащего национализации, установили юридических и физических лиц, которые совершают недружественные действия в отношении Российской Федерации и являются бенефициарами, находящимися под контролем иностранных кураторов.
