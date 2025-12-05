Российские военные столкнулись с батальоном бомжей ВСУ
Российские военные в районе Северска в ДНР столкнулись с подразделением ВСУ, сформированным из бездомных людей. Они были снабжены саперными лопатами и автоматами. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В течение года большая часть украинских военнослужащих погибла, в том числе из-за ошибочных артобстрелов со стороны своих же войск. В начале 2025 года на линию боевого соприкосновения попали бездомные, которым не поставляли пищу уже через несколько дней после прибытия.
Чтобы выжить, мужчины начали обращаться за помощью к подразделениям в тылу, которые снабжали их водой и продуктами. Однако вскоре по ним начали вести огонь из артиллерии и атаковать с помощью беспилотников, что привело к двойным ударам. В результате почти весь отряд был уничтожен, а те, кто остался в живых, сдались ВС РФ. Минобороны России в настоящее время не комментировало эту информацию.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
