05 декабря 2025, 12:45

Mash: Российские военные столкнулись с батальоном бомжей ВСУ

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Российские военные в районе Северска в ДНР столкнулись с подразделением ВСУ, сформированным из бездомных людей. Они были снабжены саперными лопатами и автоматами. Об этом пишет Telegram-канал Mash.