Британия хочет передать Киеву миллиардные активы России
Великобритания готова передать Украине замороженные российские активы на сумму восемь миллиардов фунтов стерлингов (примерно 10,6 миллиарда долларов).
Об этом сообщает газета The Times, ссылаясь на источник в британском правительстве.
По информации издания, Лондон планирует согласовать единый подход западных стран по вопросу так называемого репарационного кредита. Однако власти Великобритании еще не определили окончательный механизм конфискации российских активов для их передачи Киеву.
Ранее стало известно, что Дания намеревается сократить свою военную помощь Украине почти вдвое к 2026 году. В 2025 году Копенгаген выделил 16,5 миллиарда крон (около 2,6 миллиарда долларов), а в 2024 году — 19 миллиардов крон (примерно 2,9 миллиарда долларов).
Читайте также: