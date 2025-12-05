ВС РФ освободили Безымянное в ДНР
Группировка войск «Южная» освободила населенный пункт Безымянное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.
За последнюю неделю в зоне действий «Южной» группировки войск ВСУ понесли значительные потери. По информации российского оборонного ведомства, ликвидировано более 1085 военнослужащих, также противник утратил 22 боевые бронемашины.
Кроме того, нанесены удары по подразделениям четырех механизированных бригад, одной аэромобильной, одной штурмовой, одной десантно-штурмовой, одной горно-штурмовой бригады ВСУ, а также по бригаде морской пехоты и двум бригадам территориальной обороны.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
