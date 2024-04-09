ВКС РФ уничтожили ДРГ Украины на Харьковском направлении

Видео: официальный Telegram-канал Минобороны РФ
Российская ударная группа армейской авиации уничтожила ДРГ противника на Харьковском направлении. Об этом Минобороны России сообщило в своем Telegram-канал.
По информации военного ведомства в состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор», боевой вертолет Ми-28 «Ночной охотник» и многоцелевой вертолёт Ми-8. Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8.
Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили аэродром Долгинцево, который находится в Криворожской области Украины.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили аэродром Долгинцево, который находится в Криворожской области Украины.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова