12 мирных жителей получили ранения под обстрелами ВСУ Горловки

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При украинском обстреле Горловки пострадали 12 человек, включая главу Никитовского района. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своём Telegram-канале.
В четверг украинские войска нанесли массированные удары по центру Горловки, в результате которых пострадали 12 мирных жителей, в числе которых глава Никитовского района Ирина Джеломанова. В настоящее время врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.
Он подчеркнул также, что в результате атаки ВСУ по критической инфраструктуры десятки тысяч жителей Горловки остаются без электроэнергии и отопления.
По словам Пушилина, Украина ведёт совершенно бессмысленные с военной точки зрения обстрелы, которые наносят вред мирному населению.
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Он подчеркнул также, что в результате атаки ВСУ по критической инфраструктуры десятки тысяч жителей Горловки остаются без электроэнергии и отопления.
По словам Пушилина, Украина ведёт совершенно бессмысленные с военной точки зрения обстрелы, которые наносят вред мирному населению.
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Анастасия Чинкова