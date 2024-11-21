Российские военкоры сообщили о возможной первой атаке по Украине баллистической ракетой

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Российские войска могли совершить первую атаку по Украине баллистической ракетой РС-26. Об этом сообщил российский военный блогер Юрий Подоляка в своём Telegram-канале.
Ссылаясь на сведения украинских СМИ, он заявил, что удар предположительно был нанесён по одному из промышленных предприятий Днепропетровской области. Ракета могла быть запущена с полигона «Капустин Яр».
Кроме того, о предполагаемом ударе баллистической ракетой пишет Telegram-канал «Два майора». Авторы опубликовали видео с вероятным попаданием ракеты по предприятию в Днепропетровской области. По данным канала, целью могла быть авиабаза ВСУ.
Тем временем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать данную информацию и перенаправил журналистов за ответом в Минобороны РФ.
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Кроме того, о предполагаемом ударе баллистической ракетой пишет Telegram-канал «Два майора». Авторы опубликовали видео с вероятным попаданием ракеты по предприятию в Днепропетровской области. По данным канала, целью могла быть авиабаза ВСУ.
Тем временем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать данную информацию и перенаправил журналистов за ответом в Минобороны РФ.
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Анастасия Чинкова