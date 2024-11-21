ПВО сбила две британские ракеты Storm Shadow над территорией России

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Над территорией России сбили две крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что две британские ракеты были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО). Это крылатые ракеты воздушного базирования, которые способны поражать цели на расстоянии свыше 250 километров.
Кроме того, были ликвидированы шесть снарядов HIMARS и 67 беспилотников.
Днем ранее агентство Bloomberg писало, что ВСУ впервые запустили ракеты Storm Shadow вглубь территории России. Для этого Киеву потребовалось разрешение Великобритании и США.
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Кроме того, были ликвидированы шесть снарядов HIMARS и 67 беспилотников.
Днем ранее агентство Bloomberg писало, что ВСУ впервые запустили ракеты Storm Shadow вглубь территории России. Для этого Киеву потребовалось разрешение Великобритании и США.
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Анастасия Чинкова