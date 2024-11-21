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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВС РФ сменили тактику из-за ударов Storm Shadow и ATACMS вглубь России

ВС РФ сменили тактику из-за ударов Storm Shadow и ATACMS вглубь России

Депутат Чепа: РФ сменила тактику из-за ударов Storm Shadow и ATACMS
Фото: iStock/PavelRodimov

Фото: iStock/PavelRodimov

ВС РФ сменили тактику в зоне СВО из-за начала ударов дальнобойными ракетами Storm Shadow и ATACMS вглубь страны. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».
По его словам, все эти ракеты успешно сбиваются, у России имеются все необходимые средства для борьбы с ними. Однако он не исключил, что часть из них всё же будет достигать целей, но добавил, что ВС РФ будут усердно бороться с ними.

В связи с началом запуска таких ракет, российским войсками пришлось сменить тактику, по которой теперь будет наноситься больше ударов не только по военным объектам, но и по инфраструктурным. Это сильно усложнит возможности киевских властей. Россия будет предпринимать все возможные политические усилия для остановки ударов вглубь России, подчеркнул Чепа.



К тому, продолжил парламентарий, Украина получила не самые мощные снаряды, поскольку часть их них устарела. Так США утилизируют технику, чтобы заменить её на новую, которую Украине уже не передадут.

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#вс рф
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#минобороны
#ракеты
#пво
На Запорожской АЭС высоковольтную линию энергоснабжения «Днепровская» отключили
21 ноября 2024, 12:40

Фото: iStock/ Wlad74

На Запорожской атомной электростанции (АЭС) произошло отключение высоковольтной линии электроснабжения «Днепровская» напряжением 750 киловатт-час, проинформировал Телеграм канал «ЗАЭС. Официально».
На ЗАЭС передали, что персонал станции готов к реагированию.

«Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений», — обратили внимание представители атомной электростанции.

На данный момент все блоки ЗАЭС не работают и находятся в состоянии «холодный останов». Собственные нужды Запорожской атомной электростанции запитаны от линии 330 кВ «Ферросплавная-1».

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов поделился, что в операции по захвату Курской атомной электростанции должны были участвовать 20 тысяч солдатов ВСУ.

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National Interest: Украина уже проиграла в противостоянии с Россией
21 ноября 2024, 12:34

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Украина уже проиграла в конфликте с Россией. Поставки Киеву дальнобойных ракет и другого вооружения, как и предоставление иной помощи, уже ничего не изменят.
Об этом пишут обозреватели американского журнала The National Interest. В публикации отмечается, что на ход военных действий не оказали заметного влияния предыдущие поставки западной техники и вооружений, среди которых были танки, бронетранспортёры, артиллерия, средства ПВО, системы HIMARS и даже хвалёные истребители F-16, на которые возлагались такие надежды.

«Неважно, сколько дальнобойных ракет мы дадим Украине. Киев проиграл войну. Точка», — пишут авторы материала.

В статье отмечается, что американскому президенту Джозефу Байдену необходимо немедленно отменить своё разрешение на удары вглубь территории России, пока не стало слишком поздно и Вашингтон напрямую не столкнулся с Москвой.

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Православный иерей духовно помог мусульманскому подразделению в зоне СВО
21 ноября 2024, 12:33

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

Православный священник духовно наставил мусульманское подразделение на СВО. О своем труде в зоне специальной военной операции рассказал иерей Русской православной церкви Евгений Циклаури. По его словам, служить в горячих точках он начал 15 лет назад.
«В 2009 году, после того как наш правящий архиерей посетил воинскую часть, где нужен был священник, издали указ о назначении выпускников Духовной семинарии на существующие должности помощников командира по работе с верующими военнослужащими. Так я получил распределение служить Богу и Отечеству в Вооруженных силах», — поделился отец Евгений в беседе с «Петербургским дневником».
Он рассказал, что в зону СВО отправился в июне 2022 года. Недавно к нему подошел командир подразделения, состоящего из мусульман, но у которых не было имама, и попросил просто поговорить с ребятами о духовном.
«Мы вместе провели более трех часов, и в конце они попросили окропить все вокруг святой водой», — отметил иерей.
Отец Евгений считает, что украинский конфликт — священная война за исторические, духовные и культурные ценности, так как «своими глазами видишь этот открытый сатанизм».
«Запретили Русскую православную церковь Московского патриархата. И это не просто разрыв церквей. Это отказ от канонического, правильного восприятия этого мира. Следующий шаг – начнут венчать однополые браки», — сказал он.
По его мнению, для многих стран РПЦ стоит костью в горле, потому СВО направлена на защиту духовного наследия.
«Но церковь не может взяться за оружие. Зато это может сделать воин, который принял присягу служить Отечеству и Богу. А мы молимся за них каждый день», — добавил священник.
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ПВО сбила две британские ракеты Storm Shadow над территорией России
21 ноября 2024, 12:26

Фото: iStock/Aterrassi

Над территорией России сбили две крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что две британские ракеты были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО). Это крылатые ракеты воздушного базирования, которые способны поражать цели на расстоянии свыше 250 километров.

Кроме того, были ликвидированы шесть снарядов HIMARS и 67 беспилотников.

Днем ранее агентство Bloomberg писало, что ВСУ впервые запустили ракеты Storm Shadow вглубь территории России. Для этого Киеву потребовалось разрешение Великобритании и США.

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#минобороны рф
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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы запуске баллистической ракеты
21 ноября 2024, 12:12

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы запуске ВС РФ межконтинентальной баллистической ракеты. Это произошло в ходе его общения с журналистами.
Песков заявил, что в настоящее время не может прокомментировать данные сообщения, и порекомендовал напрямую обратиться к военным.

Утром 21 ноября украинские Telegram-каналы начали массово писать о якобы запуске российскими войсками баллистической ракеты по объектам на Днепре. По их словам, ВС РФ якобы нанесли удары крылатыми и межконтинентальными ракетами. Аналогичные данные приводили и воздушных силы Украины.

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#ракеты
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ВС РФ водрузили флаг России в центральной части Курахова в ДНР
21 ноября 2024, 11:49

Фото: iStock/macky_ch

Российские военные водрузили первый российский флаг, продвинувшись в центральную части города Курахова в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в беседе с ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Отмечается, что триколор установили на высоте западнее Урожайной улицы, северная часть которой в настоящее время находится под контролем российских войск.

Рогов подчеркнул, что подразделения ВС РФ значительно продвинулись в северной части Курахова, включая территорию южного берега Кураховского водохранилища. Сейчас большая часть наступательных операций осуществляется вдоль Запорожского проспекта.

Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ выбиты более чем с половины позиций в Курахове.

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#вс рф
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#россия
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#военные
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В Кремле высказались об атаках ВСУ на российские регионы
Песков: ВС РФ работают над снижением угроз атак БПЛА на регионы
21 ноября 2024, 11:48

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

ВС РФ с помощью систем ПВО максимально снижают угрозы атак беспилотников ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.
«Здесь, конечно, в первую очередь работают наши военные, они создают эшелонированные системы ПВО, чтобы снижать до минимума угрозу от таких атак дронов. Но, конечно же, полностью, на 100% эффективной ни одна система быть не может», — рассказал Песков.

По его словам, самым действенным способом исключить украинские атаки на российские регионы является достижение всех целей СВО.

Песков отметил, что украинская сторона намеренно наносит удары по жилым кварталам, при этом ВС РФ бьют только по военным целям на Украине.

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Страны НАТО подкрепляют эскалацию на Украине трупами украинцев, заявила Захарова
21 ноября 2024, 11:27

Фото: iStock/Michele Ursi

Страны НАТО подкрепляют эскалацию конфликта на Украине трупами украинцев. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахна.
Ранее он в интервью газете Financial Times заявил, что европейским государствам необходимо быть готовыми к отправке сил на Украину для «подкрепления» любого мирного соглашения, предложенного одержавшим победу на выборах в США Дональдом Трампом.

В настоящее время члены НАТО подкрепляют эскалацию трупами граждан Украина, а Эстония и остальные прибалтийские страны принадлежат к радикальному крылу альянса. А эстонские власти регулярно отмечаются агрессивными провокационными заявлениями в адрес России, причём с откровенно националистическим подтекстом, отметила Захарова.

По её словам, теперь МИД Эстонии занимается подстрекательством остальных членов НАТО для участия в заведомо обречённой на провал авантюре. Захарова задалась вопросом, почему страны альянса до сих пор не могут понять, что появление их контингента на Украине автоматически будет означать вступление в войну с Россией.

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#эстония
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Два украинских дрона атаковали Ахтубинск в Астраханской области
В Астраханской области сбили два БПЛА ВСУ
21 ноября 2024, 11:21

Фото: iStock/rancho_runner

В Ахтубинске Астраханской области сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщает Shot.
По предварительным данным, Украина атаковала Ахтубинск беспилотниками «Бобер». Дальность полета такого дрона составляет 800-1000 км.

В городе продолжает работать ПВО. Глава МО «Ахтубинский район» Владимир Михед сообщил о ракетной опасности. Он призвал жителей держаться подальше от окон, а таех, кто находится на улицах укрыться в подъездах домов.

«Если ваш ребёнок находится в школе или детском саду, все руководители образовательных организаций знают порядок действий при атаке БПЛА. Дети находятся под защитой. Школы и детские сады не эвакуируются!» — написал Михед в своем Telegram-канале.

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