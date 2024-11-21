ВС РФ сменили тактику из-за ударов Storm Shadow и ATACMS вглубь России

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ВС РФ сменили тактику в зоне СВО из-за начала ударов дальнобойными ракетами Storm Shadow и ATACMS вглубь страны. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».
По его словам, все эти ракеты успешно сбиваются, у России имеются все необходимые средства для борьбы с ними. Однако он не исключил, что часть из них всё же будет достигать целей, но добавил, что ВС РФ будут усердно бороться с ними.
В связи с началом запуска таких ракет, российским войсками пришлось сменить тактику, по которой теперь будет наноситься больше ударов не только по военным объектам, но и по инфраструктурным. Это сильно усложнит возможности киевских властей. Россия будет предпринимать все возможные политические усилия для остановки ударов вглубь России, подчеркнул Чепа.
К тому, продолжил парламентарий, Украина получила не самые мощные снаряды, поскольку часть их них устарела. Так США утилизируют технику, чтобы заменить её на новую, которую Украине уже не передадут.
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В связи с началом запуска таких ракет, российским войсками пришлось сменить тактику, по которой теперь будет наноситься больше ударов не только по военным объектам, но и по инфраструктурным. Это сильно усложнит возможности киевских властей. Россия будет предпринимать все возможные политические усилия для остановки ударов вглубь России, подчеркнул Чепа.
К тому, продолжил парламентарий, Украина получила не самые мощные снаряды, поскольку часть их них устарела. Так США утилизируют технику, чтобы заменить её на новую, которую Украине уже не передадут.
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Анастасия Чинкова