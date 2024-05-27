12 украинских дронов попытались атаковать территорию РФ минувшей ночью

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Минувшей ночью над территориями России средства противовоздушной обороны сбили и перехватили 12 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что шесть вражеских дронов сбито и перехвачено над территорией Орловской области. При этом четыре беспилотника уничтожили в небе над Краснодарским краем. Ещё по одному украинскому БПЛА сбито над Брянской и Белгородской областями.
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Элина Позднякова