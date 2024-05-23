В Белгородской области в результате детонации беспилотника ВСУ погибла женщина

Фото: официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Мирная жительница погибла в результате детонации беспилотника ВСУ в Белгородской области. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Уточняется, что трагедия произошла в селе Красный Восток. Российской системе противовоздушной обороны удалось сбить вражеский дрон, однако в результате его падения с последующей детонацией оказался разрушен второй этаж частного жилого дома.
Гладков рассказал, что под завалами обнаружили тело женщины. Губернатор выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной мирной жительницы села.
По его словам, обломками от беспилотного летательного аппарата повреждены частные дома, находящиеся поблизости.
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Гладков рассказал, что под завалами обнаружили тело женщины. Губернатор выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной мирной жительницы села.
По его словам, обломками от беспилотного летательного аппарата повреждены частные дома, находящиеся поблизости.
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Екатерина Коршунова