Над Орловской областью уничтожили три беспилотника

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Российские силы ПВО сбили три беспилотника в небе над Орловской областью, об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в своём Telegram-канале.
«На территории Орловской области средствами ПВО сбиты 3 БПЛА. По предварительной информации жертв и разрушений нет», — написал губернатор.
Клычков подчеркнул, что в настоящий момент на месте происшествия продолжают свою работу оперативные службы и правоохранительные органы.
25 мая беспилотный летательный аппарат потерпел крушение на территории Республики Адыгея. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Радио 1».
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