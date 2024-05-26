Богомаз: Силы ПВО сбили два разведывательных дрона в небе над Брянской областью

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Российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Брянской областью, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«Два разведывательных беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Севским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал губернатор Брянской области.
По словам губернатора, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал, разрушений также нет.
Ранее Владимир Рогов сообщил, что натовские разведывательные дроны кружат над Краснодарский краем и Крымским полуостровом, чтобы передать ВСУ координаты для ударов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева