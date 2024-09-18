13 человек попали в больницу после атаки украинских БПЛА в Торопце

Фото: Минобороны РФ
Тринадцать человек попали в больницу после падения обломков украинского дрона в городе Торопце Тверской области. Об этом 18 сентября сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«По оперативным данным, в результате инцидента в Тверской области госпитализированы 13 человек в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничто не угрожает, помощь оказывается в полном объеме», – цитирует Кузнецова ТАСС.
Сообщается, что еще 15 жителей Торопца врачи осматривают на месте. Медики дежурят и в пунктах временного размещения.
Массовая атака дронов ВСУ в Торопце была 18 сентября. Ранее в правительстве Тверской области сообщили, что после атаки украинских БПЛА в Торопце начался пожар. По решению губернатора региона Игоря Руденя сразу после атаки население города частично эвакуировали. Сейчас жители уже могут вернуться в свои дома. В городе работает вся инфраструктура и коммунальные службы.
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Лия Мурадьян