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13 человек попали в больницу после атаки украинских БПЛА в Торопце

В Тверской области госпитализировали 13 человек после падения дрона ВСУ
18 сентября 2024, 16:51
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Тринадцать человек попали в больницу после падения обломков украинского дрона в городе Торопце Тверской области. Об этом 18 сентября сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«По оперативным данным, в результате инцидента в Тверской области госпитализированы 13 человек в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничто не угрожает, помощь оказывается в полном объеме», – цитирует Кузнецова ТАСС.

Сообщается, что еще 15 жителей Торопца врачи осматривают на месте. Медики дежурят и в пунктах временного размещения.



Массовая атака дронов ВСУ в Торопце была 18 сентября. Ранее в правительстве Тверской области сообщили, что после атаки украинских БПЛА в Торопце начался пожар. По решению губернатора региона Игоря Руденя сразу после атаки население города частично эвакуировали. Сейчас жители уже могут вернуться в свои дома. В городе работает вся инфраструктура и коммунальные службы.

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