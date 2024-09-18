«Рыбарь» опубликовал подробности удара по Торопцу в Тверской области

Фото: iStock/dzika_mrowka
Ночью ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по различным объектам на территории России. Одной из целей стал арсенал в городе Торопец в Тверской области стал огромный склад боеприпасов. Об этом пишет Telegram-канал «Рыбарь».
По данным канала, украинская атака привела не только к пожару, но к частичной эвакуации населения.
Кроме того, автор сослался на некий репортаж от 2018 года, в котором утверждалось, что на данном складе будет организована система хранения ракет, отвечающая «самым высоким мировым стандартам».
Напомним, из-за возникших пожаров глава Тверской области Игорь Руденя поручил организовать частичную эвакуацию жителей города. Во время атаки БПЛА ВСУ пострадали 17 человек, в том числе трое детей. Серьёзных ранений, к счастью, удалось избежать: у всех пострадавших зафиксированы порезы и ушибы.
Читайте также:
Появилось видео последствий атаки украинских БПЛА на Торопец в Тверской области
Губернатор Тверской области поручил организовать ПВР для эвакуированных из Торопца
Порядка 20 человек пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Торопец
«Взрывы на складах такой мощности, что были зафиксированы системами мониторинга землетрясений. Первые толчки магнитудой 2,8 балла были зафиксированы в 3:56, последующие семь были слабее, от 2 до 2,8 баллов», — говорится в сообщении.
Кроме того, автор сослался на некий репортаж от 2018 года, в котором утверждалось, что на данном складе будет организована система хранения ракет, отвечающая «самым высоким мировым стандартам».
Напомним, из-за возникших пожаров глава Тверской области Игорь Руденя поручил организовать частичную эвакуацию жителей города. Во время атаки БПЛА ВСУ пострадали 17 человек, в том числе трое детей. Серьёзных ранений, к счастью, удалось избежать: у всех пострадавших зафиксированы порезы и ушибы.
Читайте также:
Появилось видео последствий атаки украинских БПЛА на Торопец в Тверской области
Губернатор Тверской области поручил организовать ПВР для эвакуированных из Торопца
Порядка 20 человек пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Торопец
Элина Позднякова