Появилось видео последствий атаки украинских БПЛА на Торопец в Тверской области

Фото: istockphoto/Standart
В городе Торопце Тверской области повреждены десятки жилых домов. Сейчас там тушат пожар на месте падения обломков украинских беспилотников.
Очевидцы сняли видео с места атак дронов ВСУ. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал SHOT. На представленном ролике можно увидеть многоэтажный дом с выбитыми стёклами в окнах и искорёженными рамами. Отлетевшие после взрыва обломки разбросаны по земле.
Из-за возникших пожаров глава Тверской области Игорь Руденя поручил организовать частичную эвакуацию жителей города. По распоряжению губернатора их перевезли в пункты временного размещения.
Во время атаки БПЛА ВСУ пострадали 17 человек, в том числе трое детей. Серьёзных ранений, к счастью, удалось избежать: у всех пострадавших зафиксированы порезы и ушибы.
А военкор Юрий Котенок опубликовал в своём телеграм-канале кадры самого ночного взрыва. На видеозаписи можно увидеть огромное грибовидное огненное облако и даже Порядка 20 человек пострадалито, как расходится взрывная волна из-за обилия дыма.
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«У бабушки раму тоже снесло... Жесть», — говорит за кадром автор видео.
Из-за возникших пожаров глава Тверской области Игорь Руденя поручил организовать частичную эвакуацию жителей города. По распоряжению губернатора их перевезли в пункты временного размещения.
Во время атаки БПЛА ВСУ пострадали 17 человек, в том числе трое детей. Серьёзных ранений, к счастью, удалось избежать: у всех пострадавших зафиксированы порезы и ушибы.
А военкор Юрий Котенок опубликовал в своём телеграм-канале кадры самого ночного взрыва. На видеозаписи можно увидеть огромное грибовидное огненное облако и даже Порядка 20 человек пострадалито, как расходится взрывная волна из-за обилия дыма.
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Александр Бойцов