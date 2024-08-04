14 человек пострадали при массированных обстрелах ВСУ в Херсонской области

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev
В результате украинского обстрела города Алешки в Херсонской области пострадали 14 человек. Об этом в своём Telegram-канале написал глава правительства региона Андрей Алексеенко.
Он подчеркнул, что было совершено два массированных обстрела со стороны Украины. Сначала ВСУ ударили по району центрального рынка, в результате чего пострадали восемь человек.
Затем, после обеда, украинские войска начали прицельно ударять FPV-дронами по многоэтажным домам. Они целились в окна квартир, в которых живут люди.
В итоге в одной из девятиэтажек вспыхнул пожар. Шесть мирных жителей получили осколочные ранения различных степеней тяжести.
Алексеенко указал, что эти удары не были случайными, поскольку рынок и жилые дома нельзя было спутать с иной, в том числе и военной, инфраструктурой.
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Затем, после обеда, украинские войска начали прицельно ударять FPV-дронами по многоэтажным домам. Они целились в окна квартир, в которых живут люди.
В итоге в одной из девятиэтажек вспыхнул пожар. Шесть мирных жителей получили осколочные ранения различных степеней тяжести.
Алексеенко указал, что эти удары не были случайными, поскольку рынок и жилые дома нельзя было спутать с иной, в том числе и военной, инфраструктурой.
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Анастасия Чинкова