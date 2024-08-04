Фото: iStock/Silent_GOS
Выдвигаемые президентом Украины Владимиром Зеленским условия окончания конфликта приведут к уничтожению страны. Об этом в соцсети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.
Этим заявлением Боуз прокомментировал слова Зеленского о завершении конфликта «на украинских условиях».
По словам эксперта, это и является главной причиной, поскольку завершение конфликта на таких условиях приведёт к полному уничтожению Украины.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что в рядах ВСУ растёт недовольство из-за нехватки сил. На это также указывает возросшее число солдат, сдающихся в плен, включая иностранных наёмников. По словам Кадырова, сдающиеся в плен, вероятнее всего, были мобилизованы. Они не справляются с теми задачами, которые перед ними ставит руководство.
Читайте также:
Зеленскому указали на территории, которые он уже не сможет вернуть
Кадыров раскрыл, когда закончится СВО
ВС РФ взяли под контроль Новосёловку Первую в ДНР
По словам эксперта, это и является главной причиной, поскольку завершение конфликта на таких условиях приведёт к полному уничтожению Украины.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что в рядах ВСУ растёт недовольство из-за нехватки сил. На это также указывает возросшее число солдат, сдающихся в плен, включая иностранных наёмников. По словам Кадырова, сдающиеся в плен, вероятнее всего, были мобилизованы. Они не справляются с теми задачами, которые перед ними ставит руководство.
Читайте также:
Зеленскому указали на территории, которые он уже не сможет вернуть
Кадыров раскрыл, когда закончится СВО
ВС РФ взяли под контроль Новосёловку Первую в ДНР
Анастасия Чинкова