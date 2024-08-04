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На Западе предупредили об опасности завершения конфликта на условиях Киева

Боуз: условия Зеленского по окончанию конфликта приведут к уничтожению Украины
04 августа 2024, 16:33
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Выдвигаемые президентом Украины Владимиром Зеленским условия окончания конфликта приведут к уничтожению страны. Об этом в соцсети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.
Этим заявлением Боуз прокомментировал слова Зеленского о завершении конфликта «на украинских условиях».

По словам эксперта, это и является главной причиной, поскольку завершение конфликта на таких условиях приведёт к полному уничтожению Украины.



Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что в рядах ВСУ растёт недовольство из-за нехватки сил. На это также указывает возросшее число солдат, сдающихся в плен, включая иностранных наёмников. По словам Кадырова, сдающиеся в плен, вероятнее всего, были мобилизованы. Они не справляются с теми задачами, которые перед ними ставит руководство.

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#всу
#украина
#владимир зеленский
#конфликт
#переговоры
Около 12 взрывов прогремело в Луганске
04 августа 2024, 16:35

Фото: iStock/dzika_mrowka

Порядка 12 взрывов прогремело в Луганске. Об этом сообщает корреспондент «Известий».
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#лнр
#взрыв
#всу
#вс рф
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Зеленскому указали на территории, которые он уже не сможет вернуть
Макгрегор: Киев потеряет контроль над всем Донбассом
04 августа 2024, 15:43

Фото: iStock/Tomas Ragina

Украина не удержит контроль над территориями в Донбассе. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom.
Он подчеркнул, что российские войска освобождают территории, которые в подавляющем большинстве населены русскими людьми, которых спасают от деспотичных киевских властей.

Макгрегор уточнил, что Россия никогда не собиралась добиться управления Украиной, о чём активно говорит западная пропаганда. При этом украинского президента Владимира Зеленского неоднократно предупреждали, что если армии России потребуется пересечь Днепр и направиться на запад, то её ничто не остановит.

Полковник отметил, что России теперь остаётся освободить Одессу и Харьков, которые исторически являются городами с большим русскоязычным населением.

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#украина
#россия
#сво
#владимир зеленский
#сша
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Военкомат на Украине обвинил Россию в организации протеста
«Страна»: ТЦК на Украине обвинил спецслужбы РФ в организации протеста жителей
04 августа 2024, 15:27

Фото: iStock/Olena_Z

Волынский областной военкомат на западной Украине обвинил спецслужбы РФ в организации митинга местных жителей, которые требовали отпустить насильно мобилизованных мужчин. Об этом информирует украинское издание «Страна».
Уточняется, что после задержания трех мужчин, между сотрудниками военкомата и местными жителями началась потасовка, в поддерживании и направлении которой военкомат обвинил российские спецслужбы.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Из-за произвола военкоматов украинцы все чаще прибегают к «спорным действиям». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

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#украина
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ВСУ обстреляли город Алешки в Херсонской области, есть пострадавшие
Сальдо: восемь человек пострадали при обстреле ВСУ Алешек в Херсонской области
04 августа 2024, 15:04

Фото: iStock/maxim4e4ek

Восемь человек были ранены в результате обстрела ВСУ города Алешки в Херсонской области. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо сообщил в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в воскресенье украинские войска обстреляли район центрального рынка города, а также прилегающие к нему жилые кварталы.

В результате обстрела никто не погиб, однако восемь человек получили ранения. Их с минно-взрывными травмами и иными ранениями различных степеней тяжесть экстренно госпитализировали.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров раскрыл, когда закончится спецоперация на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#херсонская область
#владимир сальдо
#обстрел
#украина
#всу
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Появились кадры поражения дрона «Баба-яга» выстрелом снайпера ВС РФ
04 августа 2024, 14:52

Фото: iStock/Artem Zakharov

Военный корреспондент Александр Сладков опубликовал в своем Telegram-канале кадры поражения российским снайпером дрона «Баба-яга» Вооруженных сил Украины.
По словам Сладкова, это произошло в районе населенного пункта Красногоровка в ДНР. Военнослужащие Пятой бригады 1-го армейского корпуса ВС РФ ночью заметили украинский беспилотник.




Для того, чтобы сбить вражеский дрон было принято решение использовать снайперскую винтовку. Российский боец сделал несколько выстрелов. Одна из пуль достигла цели, и дрон рухнул на землю.

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#беспилотник
#дрон
#взрыв
#днр
#всу
#вс рф
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Кадыров раскрыл, когда закончится СВО
Кадыров сообщил, что СВО закончится в 2024 году победой России
04 августа 2024, 14:37

Фото: iStock/3dmitry

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров убеждён, что уже в этом году Россия одержит победу в спецоперации на Украине. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1».
Ежедневно Кадырову, по его словам, поступает множество сообщений от командиров, находящихся непосредственно в зоне СВО. В настоящее время они сообщают, что «заходят» на стратегически важный объект.

Глава республики подчеркнул, что победа 100% будет за Россией, и в этом нет никаких сомнений. У ВСУ нет пехоты, а российская армия активно продвигается вперёд.

Также Кадыров указал на уверенное положение ВС РФ под Волчанском. На данном направлении «вообще нет проблем», поскольку украинские военные сами сдаются в плен и заявляют, что им стыдно воевать.

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#россия
#украина
#сво
#конфликт
#рамзан кадыров
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Средства ПВО отразили свыше 40 атак ВСУ на Энергодар за выходные
04 августа 2024, 14:28

Фото: Минобороны РФ

Российские средства ПВО за выходные отразили свыше 40 попыток ВСУ обстрелять Энергодар в Запорожской области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, украинские войска более 40 раз попытались атаковать Энергодар, однако им не удалось этого сделать из-за эффективной работы средств ПВО.

Балицкий уточнил, что в результате украинских атак никто из мирных жителей не пострадали.

Кроме того, ВСУ сбросили боеприпасы с беспилотника на населённый пункт Благовещенка Каменско-Днепровского муниципального округа и город Васильевка. Также была осуществлена атака на дачные участки села Садовое.

В результате этих атак пострадал 77-летний житель, ему потребовалась госпитализация. В настоящее время он находится больнице, где врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

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#вс рф
#всу
#пво
#сво
#украина
#россия
#запорожская область
#евгений балицкий
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ВС РФ уничтожили два украинских танка Leopard, сообщили в Минобороны РФ
04 августа 2024, 14:14

Фото: iStock/Zeferli

Российские войска в зоне ответственности группировки «Запад» поразили два украинских танка Leopard и станцию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщила в своём Telegram-канале.
В результате действий ВС РФ украинские войска потеряли до 490 военных, три танка, включая немецкие Leopard, боевую машину пехоты, два американских бронетранспортёра М113 и восемь легковых автомобилей.

Также в оборонном ведомстве рассказали, что последние удачные бои группировки войск «Запад» позволили российским войскам занять более выгодные позиции.

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые показали запуск ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24. Читайте об этом в материале «Радио 1».

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#танки
#всу
#вс рф
#сво
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Над Нью-Йорком поднялся гигантский гриб дыма, похожий на атомный взрыв
Над Нью-Йорком поднялся гигантский гриб дыма после прилета авиабомбы ВС РФ
04 августа 2024, 14:13

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Над населенным пунктом Нью-Йорк в ДНР поднялся высокий гриб дыма, который похож на последствия ядерного взрыва. Об этом сообщает «Русское оружие».
Отмечается, что густой дым появился в результате прилета российской авиабомбы по украинским войскам в Нью-Йорке. Согласно информации ресурса, в районе населенного пункта Торецк ВС РФ работают непрерывно, системы противовоздушной обороны ВСУ в этом месте выведены из строя.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#пво
#вс рф
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