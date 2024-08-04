Мирошник: ВСУ пытались нанести массированный удар по Луганску

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ВСУ пытались нанести массированный комплексный удар по Луганску с использованием целого набора различных ударных средств поражения. Об этом в своём Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Ранее глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что украинские войска выпустили 12 ракет западного производства по Луганску. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Мирошник сообщил, что российские средства ПВО «отработали мощно», сбив несколько ракет на подлёте к городу. Их обломки упали в поле, где загорелась сухая трава.
На местах прилётов работают экстренные службы и представители администрации города.
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Мирошник сообщил, что российские средства ПВО «отработали мощно», сбив несколько ракет на подлёте к городу. Их обломки упали в поле, где загорелась сухая трава.
На местах прилётов работают экстренные службы и представители администрации города.
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Анастасия Чинкова