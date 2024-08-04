ВСУ обстреляли город Алешки в Херсонской области, есть пострадавшие

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Восемь человек были ранены в результате обстрела ВСУ города Алешки в Херсонской области. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо сообщил в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в воскресенье украинские войска обстреляли район центрального рынка города, а также прилегающие к нему жилые кварталы.
В результате обстрела никто не погиб, однако восемь человек получили ранения. Их с минно-взрывными травмами и иными ранениями различных степеней тяжесть экстренно госпитализировали.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров раскрыл, когда закончится спецоперация на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В результате обстрела никто не погиб, однако восемь человек получили ранения. Их с минно-взрывными травмами и иными ранениями различных степеней тяжесть экстренно госпитализировали.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров раскрыл, когда закончится спецоперация на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова