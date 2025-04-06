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Замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что ВС РФ якобы готовит 15 новых дивизий и планирует увеличить группировку в зоне СВО до 150 тысяч человек, чтобы вскоре начать новое наступление сразу на нескольких направлениях. По его словам, уже сейчас российская армия усилила атаки на всех участках фронта.
«Формирование армии РФ продолжается, а проблем с привлечением личного состава у Кремля — нет, подытожил Палиса, особенно отметив, что в ближайшее время русские будут максимально давить везде, где это возможно», — передает Pravda.Ru.В то же время первый зампредставителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что киевский режим каждый день нарушает договоренность о запрете на удары по объектам энергетики. В беседе с RT дипломат подчеркнул, что сам Зеленский при этом все отрицает и предпочитает лгать.
«Полянский подчеркнул, что у Вашингтона есть техническая возможность увидеть, что в действительности происходит. Поэтому Владимир Зеленский «пытается играть в опасные игры» с администрацией американского президента Дональда Трампа», — говорится в материале.Читайте также:
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