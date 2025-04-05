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Освобождение населенных пунктов под Торецком и Покровском, теснение ВСУ к границе: последние новости СВО на 5 апреля

Фото: iStock/MikeMareen

Фото: iStock/MikeMareen

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Ночная атака беспилотников


По информации Министерства обороны РФ, в течение минувшей ночи силами противовоздушной обороны были успешно ликвидированы и перехвачены 49 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Воронежской области было сбито 16 дронов, над Белгородской — 14, над Курской и Самарской — по шесть, над Мордовией — по шесть, над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями — по одному. По предварительным данным, пострадавших нет.

Курская область


В приграничных районах области сохраняется напряжённая обстановка. В настоящее время наиболее активные боевые действия разворачиваются в окрестностях Олешни и в районе Гуево. Особенно ожесточённые столкновения происходят к югу от села, вдоль дороги, ведущей к хутору Горналь.

В районе Веселовки противник предпринимает активные действия, чтобы не допустить продвижение российских войск к Беловодам. За последние сутки было успешно отражено три попытки прорыва украинских спецподразделений.

Более 7 тысяч бойцов ВСУ пропали без вести в Курской области
Более 7 тысяч бойцов ВСУ пропали без вести в Курской области

Белгородская область


В течение последних суток ВСУ дважды предпринимали попытки пересечь границу в районе Мирополья, расположенного в Сумской области. Отряды пехоты предпринимали попытки наступления, но их действия были пресечены благодаря грамотному использованию беспилотных летательных аппаратов ВС РФ.

В окрестностях Поповки и Демидовки всё ещё присутствуют отдельные отряды противника, которые скрываются в лесных зонах и на окраинах населённых пунктов. Российские военные проводят операции по ликвидации подразделений ВСУ в этих районах.

Запорожское направление


ВС РФ продолжают наступление в районе Каменского, установив контроль над важным опорным пунктом к юго-востоку от населённого пункта. Штурмовые отряды расширяют зону контроля вокруг Лобкового и Степового, заставляя противника отходить.

В районе Щербаков и в прилегающих к ним территориях продолжаются ожесточённые сражения, в которых российские войска демонстрируют своё тактическое преимущество.

Сальдо назвал правобережную часть Херсонской области мертвой зоной из-за Киева
Сальдо назвал правобережную часть Херсонской области мертвой зоной из-за Киева

Купянское направление


В этом районе идут напряжённые сражения за Кондрашовку, большая часть которой уже под контролем российских сил, и за Малую Шапковку, где боевые действия сконцентрированы в приграничных районах.

В районе Фиголевки продолжаются боевые действия, а в Каменке они подходят к концу: основные высоты находятся под контролем российских военных.

Покровское направление


В районе поселка Удачный российские военные расширили зону контроля в центральной и северной частях населённого пункта.
ВС РФ успешно защищают промышленную зону Котлино, которую пытаются отбить украинские военные. Министерство обороны РФ объявило об освобождении населённого пункта Успеновка, за который шли бои в течение нескольких месяцев.

Торецкое направление


В Торецке продолжается операция по освобождению города от остатков украинских вооружённых формирований. С запада российские силы усиливают натиск на позиции противника в районе Щербиновки, где сопротивление наиболее активно.

Министерство обороны Российской Федерации объявило об освобождении населённого пункта Александрополь и о захвате населённого пункта Валентиновка. Кроме того, российские войска продолжают продвижение в направлении Сухой Балки.

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#атака
#украина
#статьи
Над российскими регионами за ночь сбили 49 БПЛА
Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 49 БПЛА ВСУ над регионами России
05 апреля 2025, 07:59

Фото: iStock/bbsferrari

Силы ПВО за прошлую ночь ликвидировали и перехватили 49 украинских дронов над девятью регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны России.
Уточняется, что 16 беспилотников сбили над Воронежской областью, 14 — над Белгородской, по шесть — над Курской и Самарской областями, три — над Мордовией, по одному БПЛА — над территориями Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областей. Иные подробности в российском оборонном ведомстве не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Сальдо назвал правобережную часть Херсонской области мертвой зоной из-за Киева
05 апреля 2025, 07:37

Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти Украины превратили оккупированную ВСУ правобережную часть региона в мертвую зону, передает РИА Новости.
«Фактически это мёртвая зона, где нет людей и ничего не работает», — сказал глава региона.

По словам Сальдо, из Херсона слышны только мрачные вести. Город практически полностью опустел, а его немногочисленное население живет в страхе перед украинскими боевиками.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#херсонская область
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Украинский пленный рассказал о преступлениях командира в Курской области
Пленный ВСУ Горб заявил о преступлениях командира против жителей Курской области
05 апреля 2025, 07:17

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Пленный украинский военнослужащий Александр Горб сообщил, что его командир с позывным Тринадцатый совершал преступления как против мирных жителей, так и против пленных российских бойцов. Об этом информирует ТАСС.
По словам украинского пленного, его командир «проводил разговоры» с мирным населением, во время которых он избивал жителей приграничья Курской области. Горб отметил, что Тринадцатый является командиром 156-го батальона ВСУ.

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.

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#курская область
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В Германии поразились массовому дезертирству среди ВСУ
Berliner Zeitung: дезертирство солдат стало самым частым преступлением на Украине
05 апреля 2025, 05:47

Фото: iStock/razihusin

В Донбассе участились случаи массового дезертирства среди военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung, анализируя ситуацию на фронте и внутри украинской армии.
По данным газеты, тысячи солдат самовольно покидают позиции или отказываются возвращаться в свои подразделения. Основные причины — отсутствие ротации и невозможность получить отпуск даже после длительных боевых действий. Это провоцирует рост психологического напряжения и открытого недовольства.

«Впервые в истории Украины дезертирство стало самым распространенным преступлением, опережая воровство и мошенничество. В 2024 году было зарегистрировано почти 89 500 новых случаев, что более чем в три раза больше, чем в предыдущем году», — пишет издание.
Ранее сообщалось, что одно из предприятий Мордовии подверглось атаке беспилотников ВСУ. По предварительным данным, цель удара — завод по производству оптического волокна в Саранске.

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Одно из предприятий Мордовии подверглось атаке БПЛА ВСУ
Baza: БПЛА ВСУ атаковали завод по производству оптоволокна в Саранске
05 апреля 2025, 04:10

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Одно из предприятий Мордовии подверглось атаке беспилотников. Об этом сообщил глава республики Артём Здунов, отметив, что пострадавших нет. По предварительным данным, цель удара — завод по производству оптического волокна в Саранске.
Жители Саранска сообщили о 6–8 БПЛА в небе и примерно 10 взрывах, прозвучавших с 2:20 ночи.

В результате атаки на территории завода «Оптиволоконные системы» возник пожар, пишет Baza. Это предприятие является первым и единственным в России производителем оптического волокна. Для ликвидации последствий задействованы экстренные службы.



Ранее сообщалось, что Киев передает недостоверные данные о последствиях удара по Кривому Рогу. Украинские СМИ начали распространять дезинформацию о том, что ракетный удар сил РФ, нацеленный на военных ВСУ, попал в Кривом Роге по детской площадке.

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