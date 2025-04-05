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ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Ночная атака беспилотников
По информации Министерства обороны РФ, в течение минувшей ночи силами противовоздушной обороны были успешно ликвидированы и перехвачены 49 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Воронежской области было сбито 16 дронов, над Белгородской — 14, над Курской и Самарской — по шесть, над Мордовией — по шесть, над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями — по одному. По предварительным данным, пострадавших нет.
Курская область
В приграничных районах области сохраняется напряжённая обстановка. В настоящее время наиболее активные боевые действия разворачиваются в окрестностях Олешни и в районе Гуево. Особенно ожесточённые столкновения происходят к югу от села, вдоль дороги, ведущей к хутору Горналь.
В районе Веселовки противник предпринимает активные действия, чтобы не допустить продвижение российских войск к Беловодам. За последние сутки было успешно отражено три попытки прорыва украинских спецподразделений.
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Белгородская область
В течение последних суток ВСУ дважды предпринимали попытки пересечь границу в районе Мирополья, расположенного в Сумской области. Отряды пехоты предпринимали попытки наступления, но их действия были пресечены благодаря грамотному использованию беспилотных летательных аппаратов ВС РФ.
В окрестностях Поповки и Демидовки всё ещё присутствуют отдельные отряды противника, которые скрываются в лесных зонах и на окраинах населённых пунктов. Российские военные проводят операции по ликвидации подразделений ВСУ в этих районах.
Запорожское направление
ВС РФ продолжают наступление в районе Каменского, установив контроль над важным опорным пунктом к юго-востоку от населённого пункта. Штурмовые отряды расширяют зону контроля вокруг Лобкового и Степового, заставляя противника отходить.
В районе Щербаков и в прилегающих к ним территориях продолжаются ожесточённые сражения, в которых российские войска демонстрируют своё тактическое преимущество.
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Купянское направление
В этом районе идут напряжённые сражения за Кондрашовку, большая часть которой уже под контролем российских сил, и за Малую Шапковку, где боевые действия сконцентрированы в приграничных районах.
В районе Фиголевки продолжаются боевые действия, а в Каменке они подходят к концу: основные высоты находятся под контролем российских военных.
Покровское направление
В районе поселка Удачный российские военные расширили зону контроля в центральной и северной частях населённого пункта.
ВС РФ успешно защищают промышленную зону Котлино, которую пытаются отбить украинские военные. Министерство обороны РФ объявило об освобождении населённого пункта Успеновка, за который шли бои в течение нескольких месяцев.
Торецкое направление
В Торецке продолжается операция по освобождению города от остатков украинских вооружённых формирований. С запада российские силы усиливают натиск на позиции противника в районе Щербиновки, где сопротивление наиболее активно.
Министерство обороны Российской Федерации объявило об освобождении населённого пункта Александрополь и о захвате населённого пункта Валентиновка. Кроме того, российские войска продолжают продвижение в направлении Сухой Балки.
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