Названо самое опасное оружие на российском бомбардировщике Ту-22М3

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Самым опасным оружием стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 является гиперзвуковой комплекс «Кинжал». Об этом заявил заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов. По его словам, самолет способен нести сразу три подобные ракеты.
В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что до этого «Кинжалы» мог использовать только МиГ-31К, но нести лишь одну за раз.
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«Ту-22М3 способен нести и применять весь спектр вооружений: свободно падающие бомбы, корректируемые бомбы, планирующие бомбы. Управляемые ракеты большой дальности, неуправляемые ракеты. Но, по моему мнению, самое грозное оружие, которое он способен нести и применять, — гиперзвуковой комплекс «Кинжал», — поделился летчик.Читайте также:
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Данил Пономарев