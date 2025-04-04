Ракетный удар ВС РФ поразил более 80 военных и западных наемников ВСУ в Кривом Роге

Фото: iStock/vadimrysev
В результате удара ВС РФ по ресторану в Кривом Роге погибли до 85 военнослужащих ВСУ и иностранных инструкторов, которые воевали за ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службы Минобороны России.
Атака была нанесена 4 апреля высокоточными ракетами с фугасным снаряжением. Целью удара стало место проведения совещания командиров украинских подразделений и западных офицеров.
Ранее стало известно, что в беседе с журналистом Такером Карлсоном глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Владимир Зеленский — эстрадный артист с неидеальными советниками.
Читайте также:
«Чтобы никто не радовался»: депутат Милонов рассказал о своем ранении на СВО
Выплаты для участников СВО: что предлагает Минобороны РФ в Московской области за подписанный контракт?
«Должны знать это заранее»: В США сделали заявление о ВС РФ
«В 18.49 нанесен высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог», — сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.Помимо человеческих потерь противника, также было уничтожено до 20 единиц автомобильной техники.
Ранее стало известно, что в беседе с журналистом Такером Карлсоном глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Владимир Зеленский — эстрадный артист с неидеальными советниками.
Читайте также:
«Чтобы никто не радовался»: депутат Милонов рассказал о своем ранении на СВО
Выплаты для участников СВО: что предлагает Минобороны РФ в Московской области за подписанный контракт?
«Должны знать это заранее»: В США сделали заявление о ВС РФ
Мария Моисеева