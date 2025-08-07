Достижения.рф

154-я отдельная механизированная бригада ВСУ понесла значительные убытки

154-я бригада ВСУ потеряла половину штурмовиков в контратаке под Синельниково
Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские войска понесли серьезные потери в ходе контратак возле Синельниково на Харьковском направлении. Об этом пишет РИА Новости.



Сообщается, что почти половина штурмовиков 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ была уничтожена в результате отражения трех атак группировки войск «Север».

Согласно данным, атакам предшествовала интенсивная артиллерийская подготовка и массированный налет вражеских FPV-дронов. Источник отметил, что оставшиеся силы противника были вынуждены отступить на исходные позиции.

Ситуация на Харьковском направлении продолжает ухудшаться для украинских войск. В связи с высокими потерями, командование ВСУ приняло решение о выводе частей 92-й отдельной штурмовой бригады с Липцовского участка фронта. Кроме того, для усиления позиций в районе Старицы из отпусков были вызваны военнослужащие, включая женщин.

Дарья Осипова

