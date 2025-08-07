154-я отдельная механизированная бригада ВСУ понесла значительные убытки

07 августа 2025, 08:11

154-я бригада ВСУ потеряла половину штурмовиков в контратаке под Синельниково

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские войска понесли серьезные потери в ходе контратак возле Синельниково на Харьковском направлении. Об этом пишет РИА Новости.