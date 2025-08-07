154-я отдельная механизированная бригада ВСУ понесла значительные убытки
Украинские войска понесли серьезные потери в ходе контратак возле Синельниково на Харьковском направлении. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что почти половина штурмовиков 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ была уничтожена в результате отражения трех атак группировки войск «Север».
Согласно данным, атакам предшествовала интенсивная артиллерийская подготовка и массированный налет вражеских FPV-дронов. Источник отметил, что оставшиеся силы противника были вынуждены отступить на исходные позиции.
Ситуация на Харьковском направлении продолжает ухудшаться для украинских войск. В связи с высокими потерями, командование ВСУ приняло решение о выводе частей 92-й отдельной штурмовой бригады с Липцовского участка фронта. Кроме того, для усиления позиций в районе Старицы из отпусков были вызваны военнослужащие, включая женщин.
