ВСУ бросают на штурм Сумского направления неподготовленных новобранцев

Фото: iStock/Irina Piskova

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяет тактику задействования неподготовленных новобранцев для штурма на сумском направлении. Об этом пишет РИА Новости.



Согласно данным российских силовых структур, такие группы отправляются в бой с целью выявления огневых точек группировки войск «Север» и отвлечения внимания противника.

Собеседник агентства подчеркнул, что большинство новобранцев не прошли полный курс боевой подготовки, и многие из них не проводили даже стрельбы. После того как командиры отправляют эти группы в атаку, в бой вступают подготовленные подразделения.

В течение последних суток российские силы сообщили, что удалось сорвать пять контратак ВСУ в районах Новоконстантиновки (Перше Травня), Яблоновки и Садков.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

