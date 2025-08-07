ВСУ бросают на штурм Сумского направления неподготовленных новобранцев
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяет тактику задействования неподготовленных новобранцев для штурма на сумском направлении. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно данным российских силовых структур, такие группы отправляются в бой с целью выявления огневых точек группировки войск «Север» и отвлечения внимания противника.
Собеседник агентства подчеркнул, что большинство новобранцев не прошли полный курс боевой подготовки, и многие из них не проводили даже стрельбы. После того как командиры отправляют эти группы в атаку, в бой вступают подготовленные подразделения.
В течение последних суток российские силы сообщили, что удалось сорвать пять контратак ВСУ в районах Новоконстантиновки (Перше Травня), Яблоновки и Садков.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
