В Ростовской области ночью отразили нападение дронов ВСУ
Силы ПВО ночью отразили атаку в Чертковском и Миллеровском районах на севере Ростовской области. Жертв и пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
В настоящее время уточняется информация о последствиях на земле, включая оценку возможных повреждений инфраструктуры.
Ранее стало известно, что украинские и польские спецслужбы совместно с беглой белорусской оппозицией хотят сорвать размещение российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии. Обсуждение их плана действий состоится 9-10 августа. Встреча пройдет в рамках антибелорусских мероприятий, включающих конференцию «Новая Беларусь» и марш по Варшаве.
Напомним, что ракетный комплекс «Орешник» является «ответом» на применение западного оружия против России.
