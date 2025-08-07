В Ростовской области ночью отразили нападение дронов ВСУ

07 августа 2025, 06:48

Слюсарь: На севере Ростовской области отразили атаку ВСУ, никто не пострадал

Фото: iStock/NiseriN

Силы ПВО ночью отразили атаку в Чертковском и Миллеровском районах на севере Ростовской области. Жертв и пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.