19-й пакет антироссийских санкций могут отсрочить

08 октября 2025, 15:32

EUObserver: Венгрия и Словакия могут отстрочить 19 пакет антироссийских санкций

Фото: istockphoto/sinonimas

Венгрия и Словакия рассчитывают отсрочить принятие 19-го пакета санкций Евросоюза против России и одновременно добиться послаблений, защищающих их экономические интересы. Об этом сообщает EUObserver со ссылкой на дипломатов ЕС.