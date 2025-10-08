Достижения.рф

19-й пакет антироссийских санкций могут отсрочить

EUObserver: Венгрия и Словакия могут отстрочить 19 пакет антироссийских санкций
Фото: istockphoto/sinonimas

Венгрия и Словакия рассчитывают отсрочить принятие 19-го пакета санкций Евросоюза против России и одновременно добиться послаблений, защищающих их экономические интересы. Об этом сообщает EUObserver со ссылкой на дипломатов ЕС.



Венгрия намеревается добиваться исключений из инициативы Еврокомиссии о полном запрете на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), пишет ТАСС. При этом Будапешт не планирует публично угрожать применением вето, как это бывало ранее, но собирается проводить консультации с другими членами ЕС в поисках компромиссов по этому пункту.

Словакия хочет связать утверждение санкций с пересмотром запрета на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, который должен вступить в силу к 2035 году. Оба вопроса предполагается обсудить на саммите лидеров ЕС 23 октября.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас 29 августа призвала страны союза ввести вторичные санкции против поставок российской нефти, сопоставимые с мерами США.

12 сентября сообщалось, что Евросоюз завершает подготовку 19-го пакета санкций, в который, по словам Каллас, могут войти дополнительные ограничения по поставкам российской нефти, «теневому» флоту танкеров и банковскому сектору.

Никита Кротов

