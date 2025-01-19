19 января в небе над Курской областью сбиты две украинские ракеты

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Киевский режим продолжает ежедневные попытки нанесения ударов по городам и объектам на территории российских регионов. Сегодня, 19 января, дежурные силы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты в небе над Курской областью.
Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба. Сообщение об уничтожении первой ракеты было опубликовано в 16:23 по московскому времени, а второй — в 17:15. Оперативный штаб поблагодарил бойцов ПВО за отлично выполненную работу.
Российские войска наступают в Курской области на всех направлениях. Более 60% ранее оккупированной ВСУ территории Курской области уже освобождено, сообщило Министерство обороны РФ 17 января.
Ранее сообщалось о прибытии под Суджу элитного подразделения украинской армии — 73-го полка сил специальных операций (ССО). Кроме того, зафиксировано массовое передвижение военной техники НАТО в тех местах. Это может говорить о подготовке ВСУ к новому наступлению.
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Российские войска наступают в Курской области на всех направлениях. Более 60% ранее оккупированной ВСУ территории Курской области уже освобождено, сообщило Министерство обороны РФ 17 января.
Ранее сообщалось о прибытии под Суджу элитного подразделения украинской армии — 73-го полка сил специальных операций (ССО). Кроме того, зафиксировано массовое передвижение военной техники НАТО в тех местах. Это может говорить о подготовке ВСУ к новому наступлению.
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Александр Бойцов