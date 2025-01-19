SHOT: ВСУ перебросили в Курскую область элитный 73-й полк ССО

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Российские военные в Курской области фиксируют массовое передвижение техники НАТО, находящейся на вооружении ВСУ. Кроме того, командование перебросило туда элитный 73-й полк сил специальных операций (ССО).
За минувшие сутки российские военнослужащие в Курской области уничтожили более 130 солдат ВСУ, сообщает телеграм-канал SHOT. Ещё шестеро были взяты в плен. Разведка отмечает стягивание большого количества бронированной техники противника в район Суджи. Кроме того, там идёт формирование как минимум трёх батальонных групп.
То, что в российский регион завезён 73-й полк ССО Украины говорит о том, что противник, вероятно, готовится к проведению крупной наступательной операции. В 2024 году подразделения этого полка неоднократно пытались высадиться на острова в Херсонской области, в том числе на Тендровскую косу. Однако это сделать не удалось, а часть понесла серьёзные потери.
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