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Россия останется единственным победителем в украинском конфликте, если рассматривать долгосрочную перспективу. Сейчас это признают даже на Западе.
В частности, о неизбежной победе России в вооружённом противостоянии на Украине написал обозреватель издания Daily Express. В публикации отмечается, что Украина теряет военнослужащих и территории с «пугающей скоростью». Истощённые и деморализованные украинские войска физически не могут противостоять частям армии России, которые продолжают наступление в Донбассе.
Автор материала также отмечает, что на фоне военных поражений, экономической разрухи и усталости союзников от необходимости постоянно помогать Киеву, Украина сама заговорила о необходимости мирного урегулирования конфликта, чего ещё недавно невозможно было представить.
Возможно, после инаугурации 20 января избранный президент США Дональд Трамп сумеет подвигнуть конфликтующие стороны к мирным переговорам. Однако ему не удастся завершить конфликт за 24 часа, как он намеревался ранее, заключает обозреватель.
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Автор материала также отмечает, что на фоне военных поражений, экономической разрухи и усталости союзников от необходимости постоянно помогать Киеву, Украина сама заговорила о необходимости мирного урегулирования конфликта, чего ещё недавно невозможно было представить.
Возможно, после инаугурации 20 января избранный президент США Дональд Трамп сумеет подвигнуть конфликтующие стороны к мирным переговорам. Однако ему не удастся завершить конфликт за 24 часа, как он намеревался ранее, заключает обозреватель.
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Александр Бойцов