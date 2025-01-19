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Российские военные продолжают уверенно контролировать ситуацию на поле боя, методично ликвидируя технику и живую силу противника на всей линии фронта. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций.
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В Курской области сохраняется напряжённая обстановка. Однако российские войска успешно атакуют противника с разных направлений, постепенно замыкая котел вокруг Суджи. В данный момент сражения разворачиваются в непосредственной близости от Суджи — единственного крупного населённого пункта в Курской области, который всё ещё находится под властью неприятеля. Текущая ситуация в этом районе позволяет предположить, что в ближайшее время в Судженском котле может оказаться значительное количество военнослужащих ВСУ. Российские военные подобрались к городу на расстояние четырех километров.
В районе Малой Локни и Погребков развернулись ожесточённые боевые действия. Российские военные атаковали позиции украинской армии в окрестностях посёлка Викторовка, а также в районе Погребка, который находится рядом с железной дорогой, и хутора Марьевка. В ходе боевых действий российским штурмовым группам удалось занять несколько позиций, оккупированных ВСУ в районе Погребок, а также приблизиться к населённым пунктам Орловка и Викторовка.
Вооружённые силы Российской Федерации успешно продвигаются в направлении населённого пункта Великая Новосёлка. Близлежащие населенные пункты Нескучное, Времевка, Мокрые Ялы уже находятся под контролем ВС РФ. В настоящее время военнослужащие ВСУ, дислоцированные в Великой Новосёлке, оказались в полуокружении.
Российскими войсками перекрыты пути снабжения ВСУ, а узкий коридор отступления через лесополосы на северо-западе находится под обстрелом российской артиллерии. Вооружённые силы Российской Федерации проводят операцию по захвату населённого пункта Великая Новосёлка с трёх направлений, постепенно сужая кольцо окружения. В настоящее время ВСУ вынужденно отошли за р. Кашлагач.
Подразделения российской армии успешно продвигаются в районе реки Сухие Ялы. Они вытесняют украинские войска с северного берега реки, занимая позиции на восточной окраине населённого пункта Дачное.
Российские войска с высокой скоростью продолжают продвигаться на юг от населённого пункта Дачное. Захвачен стратегический пункт, находящийся к западу от Янтарного. Это дало возможность российским силам продвигаться вперёд и укрепляться на юго-восточном направлении, где украинские войска стараются сохранить свои позиции.
Вооружённые силы Российской Федерации продолжают укреплять позиции на южном направлении, создавая основу для возможных наступательных действий на северных границах города Покровск. В то же время российские войска продолжают атаковать позиции противника как на западных, так и на восточных окраинах города, прорывая их оборону.
На западе российские войска заняли позиции в Котлино, установив контроль над шахтой №2. Это место имеет важное стратегическое значение для укрепления российских позиций и оказания давления на противника. К югу от Покровска официально подтверждено освобождение населённого пункта Петропавловка. Успех сопровождается наступлением российских войск в направлении Днепропетровской области. Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации продвинулись на три километра между Петропавловкой и Славянкой, что говорит о высокой скорости продвижения.
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Курская область
В Курской области сохраняется напряжённая обстановка. Однако российские войска успешно атакуют противника с разных направлений, постепенно замыкая котел вокруг Суджи. В данный момент сражения разворачиваются в непосредственной близости от Суджи — единственного крупного населённого пункта в Курской области, который всё ещё находится под властью неприятеля. Текущая ситуация в этом районе позволяет предположить, что в ближайшее время в Судженском котле может оказаться значительное количество военнослужащих ВСУ. Российские военные подобрались к городу на расстояние четырех километров.
В районе Малой Локни и Погребков развернулись ожесточённые боевые действия. Российские военные атаковали позиции украинской армии в окрестностях посёлка Викторовка, а также в районе Погребка, который находится рядом с железной дорогой, и хутора Марьевка. В ходе боевых действий российским штурмовым группам удалось занять несколько позиций, оккупированных ВСУ в районе Погребок, а также приблизиться к населённым пунктам Орловка и Викторовка.
Угледарское направление
Вооружённые силы Российской Федерации успешно продвигаются в направлении населённого пункта Великая Новосёлка. Близлежащие населенные пункты Нескучное, Времевка, Мокрые Ялы уже находятся под контролем ВС РФ. В настоящее время военнослужащие ВСУ, дислоцированные в Великой Новосёлке, оказались в полуокружении.
Российскими войсками перекрыты пути снабжения ВСУ, а узкий коридор отступления через лесополосы на северо-западе находится под обстрелом российской артиллерии. Вооружённые силы Российской Федерации проводят операцию по захвату населённого пункта Великая Новосёлка с трёх направлений, постепенно сужая кольцо окружения. В настоящее время ВСУ вынужденно отошли за р. Кашлагач.
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Кураховское направление
Подразделения российской армии успешно продвигаются в районе реки Сухие Ялы. Они вытесняют украинские войска с северного берега реки, занимая позиции на восточной окраине населённого пункта Дачное.
Российские войска с высокой скоростью продолжают продвигаться на юг от населённого пункта Дачное. Захвачен стратегический пункт, находящийся к западу от Янтарного. Это дало возможность российским силам продвигаться вперёд и укрепляться на юго-восточном направлении, где украинские войска стараются сохранить свои позиции.
Покровское направление
Вооружённые силы Российской Федерации продолжают укреплять позиции на южном направлении, создавая основу для возможных наступательных действий на северных границах города Покровск. В то же время российские войска продолжают атаковать позиции противника как на западных, так и на восточных окраинах города, прорывая их оборону.
На западе российские войска заняли позиции в Котлино, установив контроль над шахтой №2. Это место имеет важное стратегическое значение для укрепления российских позиций и оказания давления на противника. К югу от Покровска официально подтверждено освобождение населённого пункта Петропавловка. Успех сопровождается наступлением российских войск в направлении Днепропетровской области. Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации продвинулись на три километра между Петропавловкой и Славянкой, что говорит о высокой скорости продвижения.
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Елена Генералова