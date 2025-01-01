ВСУ потеряли более 593 тысяч военнослужащих в 2024 году

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Потери ВСУ в прошедшем году составили порядка 593 410 человек. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сведения Минобороны России.
Из недельной сводки оборонного ведомства следует, что украинские войска еженедельно теряли порядка четырёх тысяч солдат в течение года. К марту это значение увеличилось до более чем семи тысяч, но затем незначительно сократилось.
Также на потери ВСУ оказала влияние их попытка прорваться через границу в Белгородской и Курской областях в марте. В результате они потеряли ещё порядка трёх тысяч человек.
К концу мая потери опять выросли и впервые достигли значения в десять тысяч бойцов за неделю. После они ни разу не опускались ниже этой цифры.
Затем на увеличении потерь сказалось вторжение украинских войск в Курскую область. Наибольшие потери наблюдались в период с 26 октября по 1 ноября (порядка 17 тысяч человек).
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Также на потери ВСУ оказала влияние их попытка прорваться через границу в Белгородской и Курской областях в марте. В результате они потеряли ещё порядка трёх тысяч человек.
К концу мая потери опять выросли и впервые достигли значения в десять тысяч бойцов за неделю. После они ни разу не опускались ниже этой цифры.
Затем на увеличении потерь сказалось вторжение украинских войск в Курскую область. Наибольшие потери наблюдались в период с 26 октября по 1 ноября (порядка 17 тысяч человек).
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Анастасия Чинкова